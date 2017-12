Riccanza 2 / Anticipazioni 5 dicembre: vecchi e nuovi volti tra lusso ed eccessi, il cast del docu-reality

05 dicembre 2017

La seconda edizione di Riccanza si è rimessa in modo, regalando grandi momenti di "sfarzo" con l'arrivo di nuovi protagonisti che si sono aggiunti ai volti già conosciuti della prima stagione del docu-reality. Trasmesso da MTV, il programma è fortemente concentrato sul pubblico giovane che pare avere capito in pieno lo spirito del progetto televisivo che racconta ciò che coinvolge sette giovani protagonisti accomunati da un unico interesse collettivo: la ricchezza (e non parliamo di certo degli aspetti interiori). Famiglia benestante, passione per la moda e tutto ciò che esiste di "eccessivo", così come l'interesse per i social network e la voglia di condividere ogni aspetto della propria vita. Riccanza 2 è anche (e soprattutto) questo e i vecchi volti tornano in scena anche questa volta. Ecco perché ritroviamo in televisione: Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi, Farid Shirvani e Anna Fongaro. Al quartetto si aggiungono per questa seconda edizione anche: Matteo Cesari, Alex Diana e Jessica Haile Selassie.

Con i sette protagonisti di Riccanza 2, scopriremo il lusso e la passione frenata per le cose belle e la giovinezza vissuta con una marcia in più per via del denaro. Il reality show ci racconterà la vita di questi ragazzi, tra impegni quotidiani, routine e modi di vivere la realtà molto differente dai ragazzi comuni con genitori che portano a casa uno stipendio normale. Anche questa volta, ritroveremo Elettra Lamborghini, l'ereditiera più famosa della televisione. Anche Tommaso Zorzi è una vecchia conoscenza del programma. Balzato agli onori delle cronache anche per un presunto flirt con Aurora Ramazzotti poi smentito perché il ragazzo ha fatto coming out. Tra i graditi ritorni anche Farid Shirvani e Anna Fongaro. Per quanto riguarda le new entry, Riccanza ci ha fatto conoscere il 22enne italo americano Matteo Cesari, il signore dei diamanti Alex Diana che passa il tempo libero facendo il playboy e Jessica Haile Selassie, la 22enne nipote dell’ultimo imperatore di Etiopia. La prima puntata di Riccanza 2 è andata in onda lo scorso 28 novembre 2017 su MTV. L’appuntamento con il docu-reality, è per ogni martedì in seconda serata a partire dalle 22.50.

