SCOMPARSA, FICTION/ Anticipazioni quarta puntata 11 dicembre 2017: i segreti della villa e di Amir

Anticipazioni quarta puntata della fiction Scomparsa, in onda su Rai 1 l'11 dicembre 2017. Importante scoperta di Giovanni sulla villa in cui è stata Camilla con Sonia

05 dicembre 2017 Bruno Zampetti

Scomparsa, anticipazioni

SCOMPARSA, LA FICTION: ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA

La quarta puntata della fiction Scomparsa ci aspetta su Rai 1 lunedì prossimo. I misteri non sono certo diminuiti a San Benedetto del Tronto, dove si è vissuto il dramma della morte di Sonia. Amir, infatti, sembra coinvolto in tutta la vicenda e le anticipazioni dicono che suo suocero farà una scoperta molto importante in merito. Tra l’altro Giovanni non sa nulla delle analisi richieste dal suo sottoposto. Neri farà una scoperta altrettanto importante nella villa in cui si è recato con Nora. Entrando ha infatti visto che ci sono tante camere da letto con delle telecamere. Tutto fa pensare che all’interno si svolgano delle serate molto particolari. E la cosa preoccupa molto Nora, visto che ha trovato in una fontana un braccialetto della figlia, prova che Camilla si trovava lì la notte della sua scomparsa. Resta da capire perché e chi l’abbia portata lì insieme a Sonia. Probabilmente in tutta la vicenda c’entra Ugo Turano, dato che l’abbiamo visto in un flashback con le due ragazze proprio nella villa.

Le anticipazioni dicono anche che sarà Trasimeni a dare un importante contributo alle indagini: l’uomo vorrebbe andarsene via con il figlio e gli promette quindi di dire quanto sa se lui accetterà di partire con lui. Vedremo intanto se Giovanni riuscirà a restare con il figlio, mentre resta anche da capire cosa deciderà di fare Davide, piuttosto sospettoso riguardo sua moglie.

