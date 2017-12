SERENA GRANDI / Smentisce le voci sul suo cachet: "Sono tutti inventati!" (Grande Fratello Vip 2)

Serena Grandi smentisce le voci sul suo cachet stellare al Grande Fratello Vip 2. La sua esperienza non l'ha soddisfatta, tanto che spera le venga data una seconda possibilità.

05 dicembre 2017 Redazione

Serena Grandi

L'avventura di Serena Grandi al Grande Fratello Vip 2 si è conclusa a poche settimane dalla sua entrata nella casa più spiata d'Italia. Da allora, l'attrice Premio Oscar è stata costantemente ospite nello studio, dove si è confrontata con Corinne Clery in merito al loro complicato passato. Ma, se la sua esperienza non rimarra negli annali del programma, negli ultimi giorni la Grandi è tornata ad essere di grande attualità su giornali e social network a causa del suo cachet. Il settimanale Gente ha infatti smascherato i complensi dei vari protagonisti del reality show, confermando come Cristiano Malgioglio, Simona Izzo e la stessa Serena Grandi fossero i più pagati a differenza delle coppie giovani, poi giunte fino al termine del loro lungo percorso. Questi numeri sono ben lontani dalla realtà, secondo quanto riporta l'attrice che ha voluto chiarire la questione.

Serena Grandi smentisce il cachet stellare

Secondo quanto riportato dal settimanale Gente, Serena Grandi avrebbe guadagnato 200 mila euro per farsi conoscere davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2. Questa cifra da capogiro è stata però da lei smentita in una recente intervista al sito Gay.it, nella quale ha dichiarato: "I cachet sono finiti online? Sul mio ci sarà sicuramente scritto: Serena Grandi, compenso devoluto ad Equitalia. 200 mila euro? Magari! Sono tutti inventati quelli che avete letto, credimi". Per quanto riguarda, invece, la sua avventura televisiva, l'attrice non si è detta soddisfatta, lasciando aperta la possibilità di essere richiamata dalla produzione per la terza edizione: "La verità è che non mi sono goduta niente ed è per questo che lo rifarei. Sono entrata nella casa che stavo malissimo. Avevo un virus intestinale abbinato ad un’influenza che mi stava uccidendo e, allo stesso tempo, mi ero portata dietro troppi problemi che avevo lasciato fuori e che mi hanno tormentata per tutto il percorso. Il GF Vip ti cambia o quantomeno ti cambia se sei una persona aperta al cambiamento. Con me non ha fatto in tempo, è vero, ma in quei giorni mi ha comunque trasformata: da estroversa quale sono, mi ha reso piuttosto cupa".

