SOLEIL SORGÈ / Supporta l'ex fidanzato Luca Onestini: "Gli auguro il meglio!" (Grande Fratello Vip 2)

Soleil Sorgè risponde ad un commento di una follower su Instagram e conferma il suo supporto per Luca Onestini nella finalissima del Grande Fratello Vip 2.

05 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Soleil Sorgè e Luca Onestini

Sono tanti i motivi per i quali la seconda edizione del Grande Fratello Vip 2 resterà negli annali e fra questi non possiamo certo dimenticare le polemiche nate dalla rottura avvenuta tra Soleil Sorgè e Luca Onestini. L'ex corteggiatrice ha lasciato il fidanzato con una lettera e ha cominciato a frequentare Marco Cartasegna con il quale continua a fare coppia fissa. Ne erano nate numerose polemiche, soprattutto dopo che Cecilia e Jeremias avevano chiesto chiarimenti ad Onestini riguardo la voce secondo cui lui avrebbe deciso di rompere con Soleil ancor prima di entrare nella casa. La stessa modella italo-americana aveva fomentato questa possibilità, mentre Onestini davanti alle telecamere aveva negato l'esistenza di qualsiasi strategia necessaria per ottenere maggiore visibilità. I botta e risposta si sono susseguiti per diverse settimane, almeno fino a ieri quando la Sorgè ha pubblicato un commento che pochi si sarebbero aspettati.

Soleil Sorgè augura il meglio a Luca Onestini

A poche ore dalla finalissima del Grande Fratello Vip 2 (che poi ha visto Luca Onestini classificarsi al secondo posto), una follower di Soleil Sorgè le ha chiesto se fosse il caso di dimenticare i contrasti e supportare il suo fidanzato in questo giorno tanto importante. Ed ecco che la risposta dell'ex corteggiatrice non si è fatta attendere, con toni decisamente più pacati rispetto al passato: "Assolutamente (sì). Lo dissi a lui per primo, gli auguro il meglio da questa esperienza e per il suo futuro". Le polemiche sembrano essere solo un lontano ricordo per entrambi, a distanza di diverse settimane dalla loro rottura: se Soleil è andata avanti con Cartasegna, anche Luca è sembrato sereno e tranquillo nella casa dove si è avvicinato molto a Ivana Mrazova ma soprattutto ha dato vita ad una splendida amicizia (che difficilmente si chiuderà qui) con Raffaello Tonon.

© Riproduzione Riservata.