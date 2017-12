STRISCIA LA NOTIZIA/ Michelle Hunziker smentisce le voci su una quarta gravidanza

Stasera, martedì 5 dicembre, alle 20.20 su Canale 5 andrà in onda la versione ridotta di Striscia la notizia, che anticipa la partita di Champions League tra Roma e Qarabag.

Michelle Hunziker a Striscia

Stasera, martedì 5 dicembre, alle 20.20 su Canale 5 andrà in onda la versione ridotta di Striscia la notizia, ovvero Striscina la notizia, prima della diretta della partita di Champions League tra Roma e Qarabag. Al timone dell’edizione ridotta del tg ritroveremo Ezio Greggio e Michelle Hunziker, che da ieri ha preso il posto di Enzo Iacchetti. “Insieme a Ezio farò compagnia ai nostri telespettatori per tutto il periodo natalizio”, ha detto la conduttrice svizzera a Tgcom24. I due infatti faranno coppia fino al 6 gennaio. Dall'8 gennaio, invece, Gerry Scotti prenderà il posto di Greggio. La Hunziker si è poi detta entusiasta di tornare a Striscia: “Per me è sempre una gioia immensa tornare a Striscia. È bellissimo perché è come tornare a casa, non mi par vero di aver già condotto più di 800 puntate al fianco di Ezio”. La puntata di ieri, lunedì 4 dicembre, del tg satirico - che ha anticipato la finale di Grande Fratello Vip 2 - ha registrato una media di 6.335.000 spettatori con uno share del 22.62%

LA HUNZIKER SMENTISCE LE VOCI DELLA GRAVIDANZA

Durante la sua prima puntata al timone di Striscia la Notizia, Michelle Hunziker ha smentito le voci sulla sua gravidanza. Da tempo, infatti, circolano voci su una quarta gravidanza della showgirl. È stata la stessa Hunziker a lanciare un sondaggio sul sito del tg satirico. “Con Tomaso ci stiamo dando da fare, ma al momento non sono incinta”, ha detto. Michelle Hunziker è già mamma di Aurora, avuta da Eros Ramazzotti, Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi. “Sono l’unica donna che da 16 anni è sempre incinta”, ha scherzato la conduttrice.

