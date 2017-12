Sara Affi Fella/ Uomini e donne, lacrime e scontri per via di Nicola Panico

Sara Affi Fella torna tronista a Uomini e donne per le prime esterne e una nuova puntata in cui la vedremo piangere e interessarsi ai primi corteggiatori. Ecco cosa vedremo

05 dicembre 2017 Hedda Hopper

Sara Affi Fella, Uomini e donne

A mano a mano che la vecchia guardia di tronisti lascia Uomini e donne, i nuovi prendono piede a cominciare proprio da Sara Affi Fella. Le bella ex protagonista di Temptation Island ha pensato bene di lasciare Nicola Panico e darsi una seconda possibilità proprio sul trono di Uomini e donne. Il suo arrivo sul trono è stato travolto da mille polemiche e non solo dai fan interdetti da quello che hanno visto fino a pochi giorni prima, ovvero le foto con Nicola Panico in giro per locali sopra e sotto il palco, ma anche perché si trova in una seconda parte di edizione fatta di molti volti noti. Sara Affi Fella ha spiegato di aver chiuso con Nicola Panico perché non è cambiato niente dopo Temptation Island e non solo caratterialmente ma anche in termini di coppia, e allora perché non approfittare di questa opportunità?

LE LACRIME DELLA TRONISTA

La napoletana sembra sicura di sè ma, a quano pare, affrontando questo discorso con i suoi corteggiatori si è nuovamente sciolta in lacrime. Sara cerca di far capire a tutti che la storia con Nicola era già finita ma che c'è voluto del tempo per riuscire a capirlo e mettere da parte cinque anni della sua vita insieme a quello che è stato il suo primo fidanzato. E adesso? Come tutte le giovani della sua età ha pensato bene di mettersi in gioco, conoscere persone nuove e, forse, sensazioni che non prova più da tempo come quella di essere corteggiata. Questo non significa che abbaserà la guardia e lei stessa ci tiene a sottolineare che non si farà prendere in giro dai suoi corteggiatori. Siete pronti alla battaglia?

