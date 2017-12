Spari in centro profughi/ Caserta, immigrato in ospedale e una vicenda da chiarire (Le Iene)

Spari in centro profughi a Caserta: due colpi di pistola per l'immigrato Bobb Alagiee, Le Iene ripercorrono la vicenda con Giulio Golia, che si reca a Gricignano di Aversa

Immagine di repertorio (LaPresse)

Spari in centro profughi a Caserta: Le Iene Show tornano sull’oscura vicenda dello scorso 11 novembre 2017. In onda nella puntata di questa sera, 5 dicembre 2017, un servizio di Giulio Golia che si recherà a Gricignano di Aversa, dove poco meno di un mese fa si è scatenato il far west al Centro Temporaneo di Accoglienza “La Vela”. Bobb Alagiee, immigrato, è stato ferito al volto con due colpi di pistola da parte del gestore del centro, che attualmente si trova agli arresti domiciliari e che sostiene si sia trattato di legittima difesa. Il cittadino del Gambia, diciotto anni, secondo le prime ricostruzioni aveva dato fuoro per protesta alla sua stanza, causando l’evacuazione di altri immigrati alloggiati nello stabile, come sottolinea Repubblica. Questa circostanza avrebbe provocato la reazione dell’aggressore che, dopo essere inizialmente scappato con un’altra persone, si è presentato ai carabinieri dopo qualche ora. Le Iene pronte a ripercorrere la vicenda passo per passo, sentendo testimoni e figure chiave.

SPARI IN CENTRO PROFUGHI A CASERTA (LE IENE SHOW)

Bobb Alagiee, l’immigrato ferito al volto con due colpi d’arma da fuoco mentre si trovava all’interno del centro di accoglienza “La Vela”, si trova attualmente ricoverato in ospedale. Il gestore del centro, accusato del tentato omicidio, sostiene che si sia trattto di legittima difesa, ma resta ancora da chiarire la dinamica dei fatti. Giulio Golia nel servizio in onda questa sera intervisterà alcuni testimoni del centro per cercare di capire che cosa possa essere accaduto lo scorso 11 novembre 2017. Ma non solo: verranno mostrate immagini inedite degli istanti immediatamente successivi alla sparatoria. La Iena, successivamente, raggiungerà Andrea Moretti e Andrea Aquilante, rispettivamente sindaco e vicesindaco di Gricignano di Aversa: secondo il legale del cittando del Gambia, i due avrebbe rilasciato dichiarazioni discriminatorie in merito alla vicenda. Attesi dunque aggiornamenti importanti sull’episodio da Far West del Casertano, con Bobb Alagiee alle prese con la riabilitazione ed un colpevole da acclarare, con la difesa del gestore del centro d’accoglienza.

© Riproduzione Riservata.