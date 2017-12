UN POSTO AL SOLE / Dubbi su Valentina: conosce il vero 'lavoro' del suo fidanzato? (Anticipazioni 5 dicembre)

Un posto al sole, anticipazioni puntata 5 dicembre: alla vigilia del processo contro Luca Grimaldi, Niko rinnova a Ugo i suoi dubbi. Valentina è davvero sincera con Angela?

05 dicembre 2017

Un posto al sole

Chi è davvero Valentina, l'amica di Angela con la quale quest'ultima trascorrerà anche una breve vacanza sulla neve? I telespettatori di Un posto al sole sono più che mai convinti che questo rapporto porterà presto a inevitabili problemi che chiameranno ancora una volta in causa Franco. Ma in attesa di conoscere gli sviluppi del caso, una domanda sorge spontanea: Valentina sa chi è davvero Gaetano? Sta cercando di incastrare Angela per fare poi del male a Franco e a Peppino? I pareri riguardo tale trama sono abbastanza contrastanti nei social network: c'è chi ritiene che Valentina sia del tutto ignara della crudeltà di Gaetano e che sarà lei la prima ad esserne stupita, e chi invece si dice certo che questa volta Angela e Bianca rischieranno di finire ancora in grossi guai. Per tutti però resta una certezza: se non fosse stato per Boschi, che si è avvicinato a Peppino e ai suoi problemi con l'usura, nulla di tutto questo sarebbe successo. Angela aveva ragione fin dall'inizio a metterlo in guardia?

I dubbi di Niko

Dopo essere stato accantonato per diverse settimane a favore di altre trame, nella puntata di Un posto al sole di questa sera si tornerà a parlare dell'imminente processo di Luca Grimaldi. È noto da tempo che lo studio Navarra ha deciso di difendere il poliziotto, ottenendo così un incarico che potrà portarlo sulla cresta dell'onda (facendosi conoscere in tutta Napoli). Ma fin dal primo momento, il punto di vista di Niko e Ugo sulla questione è apparso molto diverso: quest'ultimo è sembrato pronto a tutto, anche screditando la confessione di Vittorio, mentre Niko fin dall'inizio ha cercato di dare peso ai soli fatti. Tali differenti vedute porteranno ad una nuova discussione tra i due avvocati nella puntata odierna della soap americana: Niko non avrà nessuna intenzione di mettere in dubbio la brutta esperienza del vicino di casa, che ha rischiato la vita per contrapporsi al terribile Grimaldi. Ma Ugo non avrà nessuna intenzione di cambiare strategia difensiva: chi la spunterà in questo inevitabile scontro?

Un posto al sole: Franco e Luisa sempre più vicini

Un posto al sole tornerà questa sera su Canale 5 a partire dalle ore 20:40 circa. In tale episodio si ripartirà dall'amicizia nata tra Valentina e Angela, con quest'ultima del tutto ignara del legame sentimentale della sua nuova conoscente e Gaetano. La figlia di Giulia si troverà a Rocccaraso insieme a Bianca e Valentina, senza sapere dei rischi che molto presto potrebbe correre. Franco, invece, sarà a Napoli ormai pienamente coinvolto dal flirt con Luisa: il loro rapporto sarà ogni giorno più forte e Boschi, per la prima volta dalla fine della sua relazione con Angela, sembrerà pronto a voltare pagina, legandosi alla figlia dell'amico Peppino. Sarà questo il momento giusto o proprio lui dovrà presto correre in aiuto della sua ex compagna, rendendosi conto di non avere mai smesso di amarla? Le prossime puntate potrebbero essere decisive da questo punto di vista...

