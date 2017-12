UNA VITA / Un grave incidente per Pablo: perderà l'uso delle gambe? (Anticipazioni 5 dicembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 5 dicembre: Pablo vince la gara ma cade e corre un grave pericolo, rischiando di perdere l'uso delle gambe. Cayetana incontra la Madre Superiora.

05 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

È tempo di un nuovo episodio di Una Vita, la telenovela spagnola che tiene compagnia agli italiani dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Si tornerà a parlare dell'arresto di Cayetana che, su intercessione della regina (che però questa volta non le concederà l'indulto) verrà trasferita in un convento, in attesa di conoscere la decisione del giudice sulla sua condanna. Ma il suo nuovo luogo di detenzione apparirà persino peggiore del precedente: qui infatti la dark lady conoscerà la Madre Superiora, Suor Ascension, che sembrerà intenzionata a rendere questi giorni un vero inferno. Le novità non mancheranno anche per quanto riguarda gli altri abitanti di Acacias 38: Rosina sarà furiosa con Liberto, dopo avere scoperto che proprio lui potrebbe averle rubato l'assegno presente nel suo appartamento. Ogni cosa sembrerà essere contro il giovane architetto, proprio come desiderato dalla terribile Susana.

Una Vita: Pablo cade da cavallo

Nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio, Liberto non riuscirà a spiegarsi per quale motivo Rosina lo abbia schiaffeggiato e ogni tentativo di ottenere da lei delle spiegazioni resterà privo di conseguenze. La madre di Leonor avrà ora le idee più chiare che mai: tra lei e il giovane non potrà esserci futuro. E proprio parlando di mosse avventate, accadrà oggi qualcosa di terribile che difficilmente resterà privo di conseguenze. Nonostante gli avvertimenti dei medici e di Leonor riguardo la sua carriera da fantino, Pablo proseguirà nella realizzazione del suo più grande sogno. Sarà così che sarà protagonista di una gara che andrà per il meglio: sarà proprio lui a tagliare il traguardo per primo ma poco dopo cadrà da cavallo, restando privo di sensi. Le sue condizioni di salute desteranno grande preoccupazione in tutti: il fratello di Manuela sopravviverà ma rischierà di perdee l'uso delle gambe...

© Riproduzione Riservata.