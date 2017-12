Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma e Giorgio, il Manetti posta una foto che accende la speranza (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over: Gemma Galgani e Giorgio Manetti ritrovano la passione? Il cavaliere in onda fa un passo indietro ma poi sui social condivide uno scatto...

05 dicembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

Tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti c'è stato l'attesissimo ritorno di fiamma? I due protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne, sono nuovamente alle prese con un importante riavvicinamento che andrà in onda proprio a breve per appassionare tutti gli estimatori di un programma che in questo ultimo periodo, fatica un poco a decollare in via definitiva: come mai? C'è da dire che l'attenzione del pubblico nel corso di questi due mesi e mezzo è stata quasi esclusivamente puntata sulle dinamiche televisive del Grande Fratello Vip, andato in onda ieri con la sua fase conclusiva e la finalissima che ha decretato il numero uno di questa seconda edizione. Da domani pomeriggio invece, si riapriranno le dinamiche di dame e cavalieri senior e molto probabilmente, ci sarà ancora tempo (e voglia) per sognare con la storia d'amore tra Gemma e Giorgio. Per chi ancora non lo sapesse, le ultime registrazioni del trono hanno riaperto scenari interessanti che hanno visto protagonisti i due ex fidanzati, alle prese con un nuovo incontro dopo mesi di distanza.

Giorgio riaccende le speranze di Gemma

Ed infatti, proprio Gemma e Giorgio sono usciti a cena insieme per un’esterna che ha riacceso tutta la passione assopita ma mai dimenticata. Il Manetti ha ricoperto di complimenti la sua ex fidanzata ed infatti, sotto questo punto di vista ha sempre affermato di trovarla notevolmente affascinante. A distanza di due anni dall’addio, la Galgani sembra essere ancora legata alla passione che nutriva nei confronti dell’affascinante cavaliere toscano tanto da rivelare di essere ancora innamorata di lui. La rivelazione ha lasciato tutti senza parole anche perché, dopo la fine della loro relazione proprio Gemma aveva intrapreso una storia con Marco Firpo che lei stessa aveva ritenuto decisamente importante. Dopo la confessione shock, Giorgio ha pensato bene di invitare a cena la sua ex fidanzata per poterne parlare in maniera approfondita. Questo – di regola – ha riacceso la speranza nel cuore della Galgani. La cena tra i due non è andata bene e Giorgio ha affermato di volere stare da solo. Nonostante questo, alcuni giorni fa il cavaliere ha postato uno scatto proprio in compagnia di Gemma con la scritta “Ricordi”: cosa succede?

© Riproduzione Riservata.