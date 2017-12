Uomini e Donne/ Anticipazioni: dolorosa scelta per Sabrina, attesa per la risposta di Nicolò (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: oggi in onda la scelta di Sabrina Ghio con il rifiuto di Nicolò Raniolo, le parole della tronista a Nicolò Fabbri per dire di "no".

05 dicembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

La puntata del trono classico di Uomini e Donne andata in onda ieri è stata dedicata alla scelta di Sabrina Ghio. L'ex tronista ha dimostrato di essere molto amata in studio, sia dagli opinionisti che dal pubblico così come da Maria De Filippi. L'ex ballerina di Amici, ha voluto concludere il suo percorso in maniera onesta e veritiera, nonostante la possibile batosta che purtroppo è arrivata. "Oggi mi sento vulnerabile", ha affermato la bionda ad inizio puntata mentre in studio nessuno si aspettava la sua decisione finale che in effetti, pare avere sorpreso pure lei che però ha dichiarato di non volere essere incoerente. Di seguito si è palesato timidamente Nicolò Fabbri che - di regola - era l'unico corteggiatore rimasto per Sabrina. La Ghio nel corso della settimana ha mandato un videomessaggio anche per Raniolo, invitandolo ad essere in puntata per la scelta. Poi si passato proprio all'esterna con Fabbri. Una giornata insieme per mettere definitivamente da parte ogni dubbio e, nonostante la freddezza della tronista, questo tempo trascorso con il corteggiatore le è servito per capire tutto alla perfezione.

Uomini e Donne, Sabrina sceglie Nicolò Raniolo

"Ti meriti un amore che ti faccia sorridere", sostiene Gianni Sperti augurando ogni cosa bella alla tronista prossima alla scelta. Successivamente Maria De Filippi ha confidato che la registrazione ha subìto dei ritardi in corsa proprio per l’indecisione di Nicolò Raniolo che non voleva partecipare ma di seguito è stato convinto proprio dalla conduttrice, dopo una chiacchierata tra di loro. Nicolò Fabbri è rimasto in studio per rispetto di Sabrina e la presenza del rivale non lo tranquillizzava affatto. Poi è arrivato il momento della scelta e Sabrina ha deciso di parlare proprio con il ragazzo più giovane che ha fatto il suo ingresso sapendo già di non essere la persona che lei voleva al suo fianco: “So che sarai un sì, sarebbe la facile più strada da prendere, ma io sarei incoerente con me stessa e ti farei solo del male. E io non sono in grado di fare del male a nessuno. Non voglio illuderti di qualcosa di cui non sono sicura. Io non sono sicura". Successivamente Fabbri le ha fatto un grande in bocca al lupo con un abbraccio e l’ultimo ballo in studio. Oggi pomeriggio, vedremo la seconda parte della puntata e la risposta di Nicolò Raniolo, scelta ufficiale di Sabrina Ghio.

