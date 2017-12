diMartedì/ Anticipazioni e ospiti puntata 5 dicembre 2017: Emiliana Alessandrucci ed Emmanuela Bertucci

Tra gli ospiti di Giovanni Floris nella puntata di diMartedì; Emiliana Alessandrucci, Presidente Colap, ed Emmanuela Bertucci, avvocato Aduc. Appuntamento alle 21.10 su LA7.

05 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Gene Gnocchi a diMartedì

Questa sera, martedì 5 dicembre, alle 21.10 su La7 va in onda un nuovo appuntamento con diMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris. Al momento non sono ancora stati annunciati i temi e gli ospiti della puntata anche se è molto probabile che nel corso della serata si parlerà del caso Etrurias, della testimonianza in Commissione banche del procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi e della denuncia di Maria Elena Boschi al giornalista Ferruccio De Bortoli. Per quanto riguarda il focus su economia e lavoro, in studio ci saranno Emiliana Alessandrucci, Presidente Colap, ed Emmanuela Bertucci, avvocato Aduc. Ricordiamo che è possibile seguire e commentare la puntata di diMartedì anche sui social: il programma ha una pagina Facebook ufficiale e un account Twitter (@diMartedi) L’hashtag ufficiale con il quale si può commentare la puntata è #dimartedi.

GENE GNOCCHI

Come sempre la puntata sarà aperta dalla copertina satirica di Gene Gnocchi. La scorsa settimana il comico è stato impegnato al Teatro Franco Parenti di Milano con il suo spettacolo “Il procacciatore”. “Il protagonista è il capo di un movimento, una specie di guru che cerca di fare proseliti, qualcosa che assomiglia a Tom Cruise in “Magnolia” oppure anche a Beppe Grillo. Tiene una conferenza in cui discetta dei grandi problemi mondiali e lo fa con una serie di slide gestite attraverso una app del telefono. Ma a un tratto gli arriva il messaggio di una donna, e quel messaggio appare sullo schermo in sala dove tutti possono leggerlo…”, ha detto Gene Gnocchi a Il Giorno presentando il suo spettacolo che continuerà ad andare in scena. Nel corso della stessa intervista il comico ha ammesso le difficoltà di fare teatro: “A giudicare dall’andamento delle prevendite del mio spettacolo, sì. Ma per chi fa il mio mestiere è imprescindibile. A teatro puoi fare cose che in televisione non ti permetterebbero mai. Ci sono sempre meno soldi e meno voglia di rischiare”.

