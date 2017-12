ALESSANDRA AMBROSIO È INCINTA?/ La modella brasiliana mette in mostra un pancino sospetto, foto

Alessandra Ambrosio potrebbe essere in attesa del suo terzo figlio, come confermato da alcune recenti foto che mettono in mostra un pancino più che sospetto.

06 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Alessandra Ambrosio (Instagram)

Alessandra Ambrosio ha dato l'addio a Victoria's Secret, il famoso brand di intimo per il quale ha sfilato per anni, rappresentando uno dei celebri Angeli. Stando infatti agli esperti del settore, l'evento di Shanghai al quale ha partecipato (insieme alle celebri colleghe Karlie Kloss, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Sara Sampaio, Elsa Hosk, Taylor Hill e Cindy Bruna) sarebbe l'ultimo Victoria's Secret Fashion Show della sua incredibile carriera. Il motivo? Qualcuno in un primo momento ha ipotizzato che fosse da imputare a un'età non più giovanissima per il settore, basti considerare che la prima apparizione della supermodella brasiliana nella veste di Angelo risale al 2000. Ma alcune recenti foto apparse su dei tabloid americani sembrano invece far pensare ad altro: un rigonfiamento sospetto nel pancino della Ambrosio lascia presagire all'arrivo del suo terzo figlio?

Alessandra Ambrosio è incinta? Le foto sospette

Alessandra Ambrosio potrebbe essere di nuovo incinta: i dubbi sono inevitabili guardando alcune sue foto (clicca qui per vederle) nelle quali appare con un fisico decisamente appesantito rispetto al solito, sottolineato anche da un look decisamente comodo e sportivo. Sarebbe questo il motivo del suo addio a Victoria's Secret, come da lei stessa confermato sui social network: "Non avrei mai immaginato di poter sfilare per VS per ben 17 anni. Grazie Ed, e grazie a tutta la famiglia Victoria’s Secret per aver reso tutto indimenticabile. È stato davvero emozionante dire addio agli altri Angeli, che sono come sorelle per me. E non avrei potuto fare nulla di tutto questo senza i miei fan. Sono davvero orgogliosa di aver fatto parte di questo ‘movimento’ Farò sempre il tifo per voi! Vi amerò per sempre". La supermodella è già mamma di Anja Luise, 9 anni, e Noah Phoenix, di 5 anni, nati dalla sua relazione con il compagno e imprenditore californiano Jamie Mazur. La voce di un terzo bebé appare a questo punto più che accreditata anche se la bella brasiliana, almeno fino ad ora, non si è espressa a tal proposito. Nel suo profilo Instagram continua infatti a mettere in mostra un fisico più che perfetto.

