ALESSANDRO CALABRESE VS FEDERICA LEPANTO/ Nuovo scontro tra i due ex gieffini: "Per favore, non nominarmi più"

Alessandro Calabrese vs Federica Lepanto, il confronto continua a due anni di distanza dalla fine del loro percorso al Grande Fratello. Ecco il nuovo botta e risposta.

06 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Grande Fratello Vip 2017

L'avventura al Grande Fratello Nip (dedicato ai non famosi, o quasi...) di Alessandro Calabrese e Federica Lepanto risale a circa due anni fa, ma a distanza di così tanto tempo la sconfitta ancora brucia all'ex concorrente. L'occasione per dimostrare di non avere affatto gradito la vittoria della Lepanto è arrivata qualche ora fa, in occasione della finalissima del Grande Fratello Vip 2. Calabrese ha scattato una foto in compagnia del vincitore Daniele Bossari e l'ha poi pubblicata nel suo profilo Instagram, aggiungendo il seguente commento: "Dopo avergli fatto una testa così per Luca... mi ha confessato che anche lui pensava che vincesse lui. Una brava persona però ci arrendiamo, complimenti al vincitore". In risposta a tali parole è intervenuta una follower che ha voluto precisare come essere onesti e leali porti alla vittoria. Ed è a questo punto che è iniziato il botta e risposta con Federica Lepanto.

Alessandro Calabrese e il botta e risposta con Federica Lepanto

Alessandro Calabrese ha risposto alle affermazione di una sua follower, scrivendo: "Purtroppo in tv no, l'accanimento non lo aveva nessuno, credimi e nessuno ha fatto cumacca. So sempre stato me stesso nel bene e nel male e non ho avuto nessun podio ma forse ho sbagliato edizione". Ed in risposta alle affermazioni di altri utenti: "Mi pare che la persona che ha vinto la mia edizione ha solo pianto per tre mesi per due ore di relazione con me! Quindi dai giusto?". Federica Lepanto, chiamata in causa dal suo ex compagno di avventura, non poteva chiudere un occhio e ha deciso di intervenire, facendo a Calabrese una richiesta ben precisa: "Dolcezza, ancora con questa storia? Ho vinto per come ho tenuto testa alle schifezze che mi sono state fatte come sputarmi nel piatto e alle vostre continue provocazioni! Per favore Ale non nominarmi che poi sono costretta a venirti a rispondere... sono passati due anni ormai su su pensiamo tutti al futuro".

