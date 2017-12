AMICI 17/ Anticipazioni 6 dicembre: Federico e i The Jab affronteranno le sfide esterne?

Oggi, mercoledì 6 dicembre 2017, alle 13.50 su Real Time va in onduna nuova puntata settimanale del daytime di Amici 17, condotto da Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro.

06 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Stefano De Martino, Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta

Oggi, mercoledì 6 dicembre 2017, alle 13.50 su Real Time andrà in onda il daytime di Amici 17, condotto da Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro. All’interno della scuola anche i professori si fanno notare e sono protagonisti dei commenti in diretta su Twitter. Ieri si è cinguettato molto di Alessandra celebrano che ha criticato aspramente Valentina: "Tu sei una carenza unica, ti trovo imbarazzante”. “La Celentano asfalta le persone con cotanta grazia e leggiadria che mi affascina #amici17”, ha scritto un utente su Twitter. Anche Rody Zerbi ha espresso senza mezzi termini i suoi dubbi a Luca Vismara: “Quello che canti è secondo me vecchio, sembrano le single dei cartoni animati. Non ci siamo proprio, sei antico”. L’atteggiamento del professore, però, è stato criticato: “Zerbi forse Luca è rimasto agli anni 80, ma lei ancora non ha capito il concetto di “professore” perché a dare giudizi sono bravi tutti, mettersi a tavolino e aiutare un ragazzo a capire dove ha sbagliato non è da tutti”, ha commentato una ragazza. In attesa di scoprire cosa succederà oggi nella scuola più famosa della tv, rivediamo cosa è successo ieri, martedì 5 dicembre.

AMICI 17, DAYTIME 5 DICEMBRE 2017

La puntata di martedì 5 dicembre del daytime di Amici 17 è iniziata con le dure critiche della Celentano a Valentina, che poi ha incontrato Bill Goodson. La ballerina si è sfogata con il coreografo che ha cercato di consolarla: “Tu sei indietro nella tecnica, che però si può imparare. Tu hai carisma, hai luce, hai qualcosa di speciale”. Per sabato, il professore ha pensato a una coreografia apposta per Valentina. Giusy Ferreri incontra Matteo, frontman dei Black Soul Trio, e gli fa molti complimenti: “Voce vera, matura, di un artista che è già a livello professionale”. Matteo, però, non è soddisfatto dell'esibizione di sabato scorso. Zerbi incontra Luca e gli dice che se fosse per lui sarebbe eliminato. La Celentano assiste anche alle prove di Vittorio e ha delle critiche anche per lui sulla sua preparazione classica. A causa di un provvedimento disciplinare Biondo, The Jab e Federico devono affrontare la sfida con un cantante esterno. La squadra Fuoco decide che sarà Kobi a sfidare Federico. Inoltre il cantante non affronterà la sfida sabato ma tra 24 ore. La squadra Fuoco scelgono i Thema come sfidanti dei The Jab. Nel caso i The Jab rimanessero nella scuola dovranno affrontare Yaser, scegliendosi i pezzi a vicenda. Yaser sceglie Tutti i miei sbagli per i The Jab. The Jab scelgono Vecchio frack per Yaser. Marcello annuncia che gli utenti Vodafone hanno scelto Lauren: a lei la possibilità di seguire un'ora di lezioni in più.

