AMORE, RITORNA!/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Doris Day (oggi, 6 dicembre 2017)

Amore, ritorna!, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 6 dicembre 2017. Nel cast: Rock Hudson, Doris Day e Tony Randall, alla regia Delbert Mann. La trama del film nel dettaglio.

06 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

ROCK HUDSON NEL CAST CON DORYS DAY

Il film Amore, ritorna! va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 16,35. Una commedia romantica che vede nei panni di protagonista il conosciutissimo attore Rock Hudson che in questo progetto lo vediamo accanto a Doris Day, Tony Randall, Edie Adams, Jack Oakie, Jack Kruschen, Joe Flynn, Howard St. John, Jack Albertson, Karen Norris, Charles Watts, Donna Douglas e Ward Ramsey. Prodotto negli Stati Uniti nel 1962 da Robert Arthur, Martin Melcher e Stanley Shapiro, il film è stato diretto da Delbert Mann con il titolo originale Lover Come Back. Nel cast troviamo la coppia più famosa degli anni Sessanta, Doris Day e Rock Hudson che tornano di nuovo insieme in un film brillante e divertente. La statunitense Doris Day che qui interpreta Carol Templeton, è nota al pubblic, oltre che per i successi musicali, per numerosi prodotti cinematografici e televisivi, tra cui il film d'esordio Amore sotto coperta (1948), Tè per due (1950) e la serie più recente The Doris Day Show (1968-1973), Jerry Webster (il protagonista della storia), è invece interpretato da Rock Hudson, anch'egli americano e noto protagonista di molti film, come Falchi in picchiata (1948) che ne segna il suo debutto, Il gigante (1956) e Operazione diabolica (1966). Accanto a loro Tony Randall, attore e produttore noto per La bionda esplosiva e L'uomo dall'abito marrone. Ma scpriamo adesso la trama del film nel dettaglio.

AMORE, RITORNA!, LA TRAMA DEL FILM

La vicenda si concentra sul lavoro di due agenti pubblicitari rivali, Jerry Webster (Rock Hudson) e Carol Templeton (Doris Day). Lavorando in due agenzie pubblicitarie concorrenti, i due non fanno altro che ostacolare l'uno il lavoro dell'altra, sia dal punto professionale che morale. Carol, una donna per bene, non apprezza infatti gli atteggiamenti da playboy di Jerry e cerca di scagliarsi contro di lui in tutti i modi possibili, cercando di rubargli un importante cliente che ha richiesto degli spot promozionali, ma che in realtà non esiste ed è frutto di un'invenzione di Jerry stesso per conquistare una ragazza facendole interpretare questi spot. Si susseguono una serie di equivoci che più che fare allontanare i due pubblicitari, non farà altro che avvicinarli, nel ritmo concitato e divertente di questa piacevole commedia romantica americana.

© Riproduzione Riservata.