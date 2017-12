Anna Tedesco/ Uomini e donne, la dama nell'occhio del ciclone, "troppe smorfie" secondo Gianni Sperti

Un'altra lite per Anna Tedesco che oggi tornerà a Uomini e donne e finirà nell'occhio del ciclone con Gianni Sperti pronta ad accusarla di fare troppe "smorfie" per Giorgio Manetti

Anna Tedesco, Uomini e donne

Anna Tedesco continua ad essere al centro delle nuove puntate del trono over di Uomini e donne. Nei giorni scorsi gli opinionisti l'hanno presa di mira per via di quello che è successo con Angelo e di quello che prova per Giorgio Manetti. Proprio la scorsa settimana, Anna e Angelo si sono seduti al centro dello studio per annunciare la fine della loro amicizia. Il cavaliere campano aveva chiesto alla dama di rinunciare, almeno ufficialmente, alla sua amicizia con Giorgio Manetti annunciandolo nel programma ma lei ha detto di no, pronta a non farsi cambiare da nessuno. Proprio questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spinto Angelo a telefonarle per dirle quello che pensava alzando un po' i toni e mettendo paura a lei e a suo figlio. La discussione ha convinto Anna a mettere fine al suo rapporto con Angelo ma anche lui non sembrava pronto ad andare avanti.

ANNA TEDESCO INNAMORATA DI GIORGIO MANETTI?

E' stato a quel punto che si è alzato un polverone con Gianni Sperti pronto a scommettere che il suo vero interesse in studio è quello per Giorgio Manetti. La dama continua a ribadire che la loro è solo amicizia ma nessuno più le crede visto che è già il secondo rapporto che finisce per via di quello che la lega al gabbiano toscano. La stessa cosa, infatti, era successo con Nino nella scorsa edizione. Ma allora c'è davvero del tenero tra di loro? Gianni Sperti ne è sicuro e quando oggi la vedrà fare alcune smorfie ai danni di Gemma Galgani proprio parlando di Giorgio Manetti, sarà subito tirata in ballo alla questione. Cosa dirà a quel punto?

