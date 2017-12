BEAUTIFUL / Zende diventa stilista? Le opinioni degli altri Forrester (Anticipazioni 6 dicembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 6 dicembre: Zende si propone a Steffy e Thomas, nella speranza di entrare nel team di stilisti della Forrester Creations.

06 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Non è un periodo facile quello che sta affrontando la Forrester Creations nelle attuali puntate di Beautiful. Il furto commesso dalla Spectra Fashions a poche settimane dalla sfilata, li ha lasciati senza una collezione: il danno economico potrebbe essere altissimo, motivo per cui il team di stilisti si è messo fin da subito al lavoro. Thomas, Rick ed Eric dovranno dare il meglio di sé per ricreare in tempi record dei nuovi abiti degni del nome di una delle più potenti aziende di Los Angeles. Il loro lavoro potrebbe essere facilitato dall'entrata in scena di un nuovo collaboratore che proprio nell'episodio di questo pomeriggio rivelerà per la prima volta il proprio talento. Si sa, i Forrester hanno l'estro e la fantasia nel sangue, anche quando non sono davvero imparentati da vincoli biologici. E così come già accaduto per Ridge e Thomas, che in realtà sono di stirpe Marone, anche l'adottato Zende mostrerà per la prima volta dei disegni da lui eseguiti.

Beautiful: Zende è un bravo stilista ma...

Questo pomeriggio a Beautiful, Zende sarà molto felice di poter presentare a Thomas e Steffy i bozzetti che ha disegnato. I cugini però riusciranno in pochi secondi a distruggere ogni sua speranza di successo: ricorderanno al marito di Nicole che la loro azienda non sta attraversando una fase fortunata e che per questo il momento è a dir poco pessimo per formare un nuovo stilista. Per questo lo inviteranno a proseguire nella sua carriera da fotografo: non sarà dunque un rifiuto un grande stile, quanto piuttosto la richiesta a portare un po' di pazienza. Il fatto, comunque, non piacerà affatto a Zende che si sentirà rifiutato da due persone che alla Forrester Creations hanno i suoi stessi diritti, in quanto nipoti (non naturali) di Eric. Sarà questo l'inizio di una vera insoddisfazione da parte del figlio di Kristen e Tony?

