CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni 6 dicembre: le storie di Natalina e Luciana, due mamme scomparse

Chi l'ha visto?, anticipazioni puntata 6 dicembre: Federica Sciarelli si occupa della scomparsa di due donne e due madri, Natalina e Luciana di cui non si hanno più notizie da settimane.

06 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Chi l'ha visto - Federica Sciarelli

Ogni giorno, in Italia, tantissime persone spariscono nel nulla. Ad occuparsi spesso di tali casi è Chi l’ha visto?, il programma di Raitre che, da anni, aiuta la gente a cercare informazioni su parenti e amici di cui hanno perso ogni traccia. Oggi, mercoledì 6 dicembre, alle 21.15 su Raitre, Federica Sciarelli conduce una nuova puntata di Chi l’ha visto?, dedicata alla storia di due mamme che, in zone diverse dell’Italia, sono sparite facendo perdere ogni traccia. Al centro del nuovo appuntamento con il programma di Raitre ci saranno così le storie di Natalina, di Roccella Jonica, in Calabria, scomparsa lo scorso 17 novembre. Natalina ha lasciato tutto a casa, compresa la borsa. Luciana, una mamma della provincia di Pavia, dopo aver lasciato istruzioni ai figli, esce di casa prestissimo e dallo scorso 10 novembre non dà sue notizie. Due donne, due mamme di cui nessuno sa nulla. Che fine hanno fatto Natalina e Luciana? La loro è una scomparsa volontaria o dietro c’è qualcosa di nascosto? A cercare di fare luce sulle vicende sarà Federica Sciarelli con l’aiuto dei suoi inviati.

LE STORIE DI NATALINA E LUCIANA

Natalina, ha 41 anni ed è scomparsa da Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, lo scorso 17 novembre. Come era solita fare sempre, quel giorno, Natalina è uscita di casa alle 5 del mattino per fare la sua solita passeggiata in riva al mare. Di solito rientrava per le 7 per svegliare la sua bambina e accompagnarla a scuola ma quel giorno non è stato così. Le sorelle hanno cercato di mettersi in contatto con lei ma il cellulare era sempre spento. Natalina è sparita non portando nulla con sé, né soldi, né abiti e né documenti. Luciana, invece, ha 59 anni ed è scomparsa lo scorso 10 novembre da Gambolò, in provincia di Pavia, in circostanze che destano preoccupazione. La donna, è uscita di casa tra le 5 e le 7 del mattino, lasciando un biglietto di istruzioni per la lavatrice. Luciana non ha portato nulla con sé e tutti i suoi effetti personali sono stati trovati in casa. Cosa sarà successo a queste due donne?

