Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ La nuova frecciatina di Barbara D’Urso (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Barbara D'Urso lancia una nuova frecciatina alla coppia mentre la modella torna a parlare dell'ex fidanzato Francesco Monte (Grande Fratello Vip 2)

06 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano a vivere la loro storia d’amore lontano delle telecamere. La storia nata tra la modella argentina e il ciclista nella casa del Grande Fratello Vip 2017 continua a scatenare polemiche. La coppia, nonostante non abbia mai accettato l’invito di Barbara D’Urso, continua ad essere protagonista delle discussioni che avvengono nel salotto di Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Tra Barbara D’Urso e la famiglia Rodriguez è ormai in corso una querelle a cui, ogni giorno, si aggiunge un nuovo capitolo. Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso, pur non avendo alcuna intenzione di parlare di Cecilia e Ignazio, ha lanciato l’ennesima frecciatina all’indirizzo della coppia dopo che i suoi opinionisti hanno riportato l’attenzione sull’amore scoppiato tra la modella e il ciclista. “Non mi va più di parlare di questa storia. Tanto tra venti giorni non si parlerà più del Grande Fratello Vip, ci sarà l’Isola dei Famosi” – ha detto la D’Urso che ha poi aggiunto – “Tanto dopo rimarranno solo i grandi come Malgioglio, Serena Grandi, Corinne Clery. Gli altri non lo so”. Barbara D’Urso, poi, ha elogiato ancora una volta Francesco Monte: “Lui è veramente un uomo. Se avessi una figlia femmina mi piacerebbe avere un genero come lui”. La D’Urso, poi, a fine puntata ha concluso così: “Non voglio più sentir parlare del triangolo delle Bermuda”.

LE NUOVE DICHIARAZIONI DI CECILIA RODRIGUEZ SU FRANCESCO MONTE

Cecilia Rodriguez è sempre più felice accanto a Ignazio Moser. La modella argentina, però, è tornata a parlare del suo ex fidanzato, Francesco Monte, a cui augura il meglio non solo nella vita privata ma anche nel lavoro. Il nome di Monte è in pole per partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. A tal proposito, Cecilia, ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, ha detto: “Francesco Monte all’Isola dei Famosi? Sarei felicissima per lui. Fare il naufrago è un’occasione: stai solo con te stesso e puoi chiarire tante cose”. La Rodriguez, invece, non pensa che tornando sul trono di Uomini e Donne, l’ex fidanzato possa trovare nuovamente l’amore: “Non penso che Uomini e Donne sia il contesto ideale per trovare la donna giusta. Però se lui volesse andarci io sarei felice. Se lui sta bene, io sono più serena”, ha concluso Cecilia.

© Riproduzione Riservata.