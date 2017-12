Cristiano Malgioglio / Dopo il GF Vip 2: dichiarazioni su Cecilia e Ignazio e nuovo programma con Savino

Cristiano Malgioglio dopo il Grande Fratello Vip 2, ecco le dichiarazioni del paroliere siciliano, i nuovi programmi televisivi in vista e tutti i progetti dell'artista musicale.

06 dicembre 2017 Valentina Gambino

Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio continua ad essere un fiume in piena e le sue dichiarazioni dopo il Grande Fratello Vip appassionano il pubblico ma lasciano anche perplessi. Intervistato tra le pagine del settimanale "Chi", il paroliere siciliano esordisce parlando della sua eliminazione contro Ivana Mrazova: "Ma che cosa me ne frega! Sono uscito prima e ho avuto le attenzioni tutte per me. Pensi se arrivavo in finale insieme con sei 'disgraziati'. Io sono la star indiscussa di questo Grande Fratello Vip, ho vinto questo reality. Anzi, io sono il reality!". L'artista con la bizzarra acconciatura anche in questo caso non ha avuto mezzi termini del dichiarare ciò che pensa e cosa avrebbe rappresentato il reality show per la sua persona e la popolarità. "La gente è con me - aggiunge - I bambini mi amano. Ieri mi chiedevano gli autografi, oggi i selfie, per i quali devo piegare sempre la testa per cercare la mia posizione migliore, il mio profilo da diva”. Poi Malgioglio ha confidato di avere sofferto la solitudine che ho cercato di mettere da parte con le risate, la fantasia e la follia. Di seguito, il celebre autore ha anche confidato che non gli interessava litigare: “Marco Predolin mi ha accusato? Io dico che è un uomo molto alto. E a Raffaello Tonon, invece, rispondo che è molto bello".

Cristiano Malgioglio: tutti i prossimi impegni dopo il GF Vip 2

Cristiano Malgioglio afferma poi di non essersi pentito della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, affermando di avere la stessa popolarità di Lady Gaga e di stare lavorando ad un progetto con la sua amica Carla Bruni oltre a volere rappare con Fabri Fibra. Poi racconta delle notti passate da solo nella Stazione di Tristopoli: "Io ho dei problemi a dormire da solo, figuriamoci in una stanza con quindici persone. Certo, se fossimo stati soli io e Jeremias un pensierino lo avrei fatto... Ma a lui piacciono troppo le donne. Un vero peccato per la nostra 'comunità'". Poi il paroliere cambia ancora idea su Cecilia e Ignazio. Di recente infatti, aveva dichiarato a TGCom24 che la coppia avrebbe avuto un futuro, mentre oggi afferma che di dire la sua sull'armadio non gliene importa niente: "Tanto Cecilia e Ignazio come coppia dureranno il tempo che c’è tra Natale e Capodanno". Poi ha definito il GF Vip non solo come un semplice gioco: "Ma un mezzo fortissimo che può raggiungere il cuore di tutti. Un programma che guardano in tantissimi, soprattutto quelli che lo criticano o che dicono di non guardarlo". E tra gli altri impegni televisivi: "Il mio amico Nicola Savino mi ha convocato per il suo nuovo programma".

