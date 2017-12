DANIELE BOSSARI / Foto, il ritorno a casa con Filippa Lagerback e Stella (Grande Fratello Vip 2)

Daniele Bossari è tornato a Milano in compagnia della compagna Filippa Lagerback e della figlia Stella dopo la meritata vittoria al Grande Fratello Vip 2.

Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2017

La vittoria di Daniele Bossari è stata approvata da gran parte del pubblico del Grande Fratello Vip 2, che ha permesso al conduttore di Mistero di arrivare all'ultimo scontro, poi vinto, con Luca Onestini. Il vincitore ha quindi potuto ricongiungersi alla compagna e futura moglie Filippa Lagerback oltre che alla figlia Stella: le due donne più importanti della sua vita gli hanno donato una stella che sarà chiamata Futura, in onore di tutto quello che verrà e che sarà meraviglioso. E proprio la splendida ragazza nata dall'amore con Filippa Lagerback è stata immortalata nel profilo Instagram di Bossari al termine del programma: si tratta di una foto senza commenti (clicca qui per vederla) ma che rappresenta la commozione per questo incontro, dopo la lunga separazione. Per la famiglia Bossari, che molto presto potrebbe diventare ancor più unita grazie alla proposta di matrimonio fatta davanti alle telecamere, la felicità sembra completa, come confermato anche da altre foto in cui appaiono felici e sorridenti.

Il ritorno a casa di Daniele Bossari con Filippa e Stella

Dopo circa tre mesi di separazione, Daniele Bossari ha fatto ritorno a casa insieme alla compagna Filippa Lagerback e alla figlia Stella, che non hanno mai smesso di supportarlo in tutta questa avventura. Il trio è stato immortalato nella stazione di Milano, confermandosi più unito che mai: in passato hanno dovuto affrontare dei periodi difficili, a causa della depressione che ha colpito il vincitore del Grande Fratello Vip 2, ma ora il peggio sembra passato e la rinascita è ufficialmente iniziata. Lo stesso Bossari, durante il viaggio da Roma a Milano, ha scritto su Instagram un lungo post nel quale ha ringraziato tutte le persone che non hanno mai smesso di essere al suo fianco: "Sono sul treno, un milione di pensieri, un vortice di emozioni. L’adrenalina, la gioia e la commozione non mi hanno fatto dormire. Solo ora ho ripreso in mano il telefono. La prima cosa che mi sento di scrivere è: GRAZIE. Grazie a tutti voi, uno per uno. Grazie per avermi fatto vivere fino alla fine un’avventura straordinaria, un’esperienza che mi ha travolto, cambiandomi per sempre".

