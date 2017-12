DISASTER ZONE: VULCANO A NEW YORK/ Su Cielo il film con Alexandra Paul (oggi, 6 dicembre 2017)

Distaser Zone: Vulcano a New York, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 6 dicembre 2017. Nel cast: Alexandra Paul e Costas Mandylor, alla regia Robert Lee. Il dettaglio della trama.

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST ALEXANDRA PAUL

Il film Disaster zone: Vulcano a New York va in onda su Cielo oggi, mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 21,15. Una pellicola d'azione che è stata affidata alla regia di Robert Lee ed è stata interpretata da Alexandra Paul e Costas Mandylor. Il resto del cast è formato da attori non molto conosciuti al pubblico internazionale. Al contrario, Costas Mandylor è famoso per aver preso parte all'intera saga di Saw per essere apparso in una lunga serie di film di successo come La leggenda di Beowulf, Equivoci d'amore, Intrepid - La nave maledetta e Sub Zero - Paura sulle montagne. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DISASTER ZONE: VULCANO A NEW YORK, LA TRAMA DEL FILM

Il dottor Andrew Levering è uno scienziato specializzato nella ricerca di fonti di energia alternative che sta conducendo diversi studi per approfondire la conoscenza dell'energia geotermica. Nel corso di un importantissimo e complesso test, però, Levering mette a repentaglio l'incolumità dell'intera popolazione di Newyork. La sperimentazione dell'equipe scientifica guidata da Levering ha scatenato un effetto inaspettato, svegliando una sorta di vulcano sotterraneo, nascosto proprio al di sotto della Grande Mela. A poche ore di distanza dalla fine dell'esperimento, New York viene scossa da ripetuti eventi sismici che gettano gli abitanti della metropoli americana nello sconforto più totale. Tutti i più grandi scienziati internazionali iniziano ad interrogarsi sul perché di quegli eventi catastrofici. Gli esperimenti di Levering hanno in realtà dato vita ad un vulcano nel sottosuolo. Ma il peggio accade quando l'equipe di operai guidati da Matt MacLachlan si accorge dell'arrivo di un fiume di lava che, in breve tempo, raggiungerà il centro pulsante della metropoli. Tra lo stupore generale ed il panico più totale la squadra di Matt cercherà ad ogni costo di impedire che l'immane catastrofe possa concretizzarsi, diventando dei veri e propri eroi nazionali.

