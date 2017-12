Daniele Bossari / La vittoria al Grande Fratello Vip opera di Franchino Tuzio "Mi ha dato una mano da lassù"

Il dolore per la perdita del manager e amico Franchino Tuzio segna il ritorno alla realtà di Daniele Bossari che proprio a lui dedica la sua vittoria al Grande Fratello Vip 2017

06 dicembre 2017 Hedda Hopper

Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2017

Per Daniele Bossari è arrivato il momento di tornare alla realtà e alla vita di tutti i giorni dopo le settimane passate nella casa del Grande Fratello Vip. Il conduttore ha portato a casa la vittoria ma anche un lungo percorso interiore fatto di ammissioni e confidenze che l'hanno fatto amare dal pubblico di Canale 5. Nonostante le polemiche di questi giorni, soprattutto da chi ha sempre sostenuto Giulia De Lellis, sembra proprio che il suo percorso pulito, mai volgare e interiore alla fine lo abbia premiato tanto da farlo ribattezzare come il nuovo Raz Degan (chi ha seguito l'Isola dei Famosi sa bene a cosa ci riferiamo). Rimane il fatto che la vita di Daniele Bossari è cambiata e non per via del premio vinto o per i giorni passati in casa a ritrovare nuova forza interiore ma per la perdita che ha scosso l'intero mondo dello spettacolo.

UNA VITTORIA CELESTE

La morte di Franchino Tuzio è ancora una ferita aperta per molti volti noti della televisione italiana e anche per Daniele Bossari uscito dalla casa proprio per affrontare il lutto e dare un ultimo saluto al suo manager e amico. Anche oggi è tornato a parlare della sua morte e di come il suo amico fraterno sia legato alla sua vittoria al Grande Fratello Vip. E' stata opera sua il suo arrivo nella casa di Cinecittà e, sicuramente, lo è stata anche la sua vittoria finale: "Dal paradiso mi ha dato una mano a vincere". Anche la moglie del manager aveva già dedicato la vittoria proprio al defunto marito sui social pubblicando una foto che la ritraeva abbracciata a Daniele Bossari. Una vittoria celeste direbbe qualcuno ma il fatto è che adesso il vincitore del Grande Fratello dovrà fare doppia fatica e non solo per tornare alla vita di tutti i giorni ma anche per farlo senza il suo grande amico al suo fianco.

© Riproduzione Riservata.