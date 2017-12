ELF/ Su Italia 1 il film con Will Ferrell (oggi, 6 dicembre 2017)

Elf, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 6 dicembre 2017. Nel cast: Will Ferrell, James Caan, Edward Asner e Daniel Tay, alla regia Jon Favreau. La trama del film nel dettaglio.

06 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST WILL FERRELL

Il Natale è ormai alle porte e Italia 1 ha deciso di dedicare la prima serata alla pellicola comica intitolata Elf in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 21.25. Il film è stato diretto nel 2003 da Jon Favreau, regista e attore americano che ha curato la regia di film come Made - Due imbroglioni a New York, Iron Man ed Il libro della giungla. Gli interpreti principali del film Elf sono Will Ferrell, James Caan, Edward Asner, Daniel Tay, Zooey Deschanel, Mary Steenburgen, Bob Newhart. Will Farrel, che veste i panni di Buddy, è un noto attore comico statunitense che ha raggiunto l'apice del successo grazie al Saturday Night Live. Ha poi partecipato ad una lunga serie di pellicole comiche che hanno riscosso grande successo in giro per il mondo, come Anchorman 2 - Fotti la notizia, Daddy's Home, Duri si diventa, Ricky Bobby - La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno e 2 single a nozze - Wedding Crashers. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ELF, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è un bizzarro e strampalato personaggio, Buddy. Quest'ultimo, dopo essere rimasto orfano di entrambi genitori ed ancora in fasce, si ritrova al cospetto di Babbo Natale al Polo Nord. Finito per sbaglio nel sacco dei giocattoli dell'uomo più amato dai bimbi di tutto il mondo, il piccolo Buddy cresce nella famiglia del Grande Elfo. Quest'ultimo è convinto che il piccolo umano possa un giorno seguire le sue orme, diventando un vero elfo di Babbo Natale. Buddy cresce e si dimostra tutt'altro che all'altezza delle aspettative del Grande Elfo. Non sa inoltre di essere un umano. Diventato adulto, però, scopre la verità. Suo padre, all'oscuro della sua esistenza, è un noto imprenditore newyorkese e proprietario di una delle case editrici più famose della Grande Mela. Desideroso più che mai di incontrare il suo vero padre, Buddy decide di partire alla volta di New York. Il suo viaggio sarà spassoso e rocambolesco che lo porterà anche ad innamorarsi di Jovie, una graziosa ragazza che ricambierà i suoi sentimenti e diventerà a sua volta un elfo.

© Riproduzione Riservata.