FLAVIA VENTO, LO SCHERZO DELLE IENE/ Video, un prete cleptomane la manda ai pazzi

06 dicembre 2017 Fabio Belli

Flavia Vento (foto Facebook)

Disavventura per Flavia Vento, protagonista suo malgrado di uno scherzo nella puntata serale di “Le Iene Show”. La showgirl è stata chiamata come testimonial di un resort sulla costa marchigiana: per fare la madrina del villaggio, l’unica clausola era non abbandonare in anticipo il periodo di permanenza previsto, pena una penale da pagare piuttosto consistente. Durante la permanenza, Flavia Vento è venuta a contatto con un prete (in realtà un complice delle Iene) con il quale ha voluto approfondire il tema della spiritualità che sta affrontando di recente, e al quale ha chiesto anche di farsi benedire il rosario. Flavia non poteva immaginare che il finto prete era in realtà il responsabile della sparizione, progressiva pezzo dopo pezzo, di tutti gli oggetti della sua camera: un mistero che ha mandato la bionda showgirl letteralmente fuori di testa.

UNA NOTTE INSONNE A CACCIA DEGLI OGGETTI PERDUTI

Prima il cappello, poi gli occhiali, le sigarette e il telecomando dell’aria condizionata. Presente nel resort in compagnia dei genitori, Flavia Vento ha cominciato a chiedersi il perché della sparizione di tutti questi oggetti, incolpando inizialmente anche il cane. Poi iniziano a sparire anche i trucchi, il dentifricio e altri effetti personali, con i croccantini del cane sparsi per tutta la stanza. E’ la goccia che fa traboccare il vaso per Flavia Vento, che passa una notte insonne per paura di chi si può introdurre della sua stanza, chiamando il suo assistente personale (sempre complice delle Iene) e la reception dell’albergo. La mattina dopo, chiedendo di abbandonare in anticipo la struttura, viene messa di fronte davanti all’eventualità della penale da pagare dal direttore, che le porge però la chiave della porta adiacente alla sua camera. Dietro di essa, Flavia trova tutti i suoi oggetti e il prete, colpevole dei furti: solo dopo aver dato in escandescenze, scopre che si tratta solo di uno scherzo delle Iene.

