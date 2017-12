Fabrizio Frizzi/ Torna in tv e fa commuovere Antonella Clerici: “Il compleanno più bello della mia vita”

Fabrizio Frizzi torna in tv e fa commuovere Antonella Clerici: “Il compleanno più bello della mia vita”. Il conduttore ospite a sopresa de La prova del cuoco. Lo ha accompagnato Carlo Conti

06 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Fabrizio Frizzi ospite a sorpresa de La prova del cuoco

Fabrizio Frizzi torna in tv: bella sorpresa del conduttore che fa una breve incursione su Raiuno durante la diretta de “La prova del cuoco”. Questa è la prima apparizione dopo il malore che lo ha colpito lo scorso ottobre. Frizzi ha deciso dunque di fare una bella sorpresa ad Antonella Clerici in occasione del suo compleanno, ma in realtà l'ha fatta anche al pubblico in studio e ai telespettatori che non vedevano l'ora di rivederlo. Il conduttore comunque non si è presentato da solo: è stato infatti accompagnato da Carlo Conti, che peraltro lo ha sostituito dopo il malore al timone de L'Eredità. Tanta gioia ma anche commozione per Fabrizio Frizzi, uno dei conduttori televisivi più amati dal pubblico e dai colleghi. “Il più bel compleanno della mia vita. Carlo Conti mi ha portato Fabrizio Frizzi, non ci vediamo da un po’, è stato bello, bello. Non lo vedevo da un po”, ha commentato commossa Antonella Clerici. Non dovremo comunque aspettare molto per rivederlo alla conduzione del suo programma, visto che dal 15 dicembre tornerà a presentare L'Eredità. Una bella notizia dopo tanta paura per le sue condizioni di salute.

FABRIZIO FRIZZI TORNA ANCHE ALLA GUIDA DE L'EREDITÀ

Sono migliorate le condizioni di salute di Fabrizio Frizzi, che è tornato in tv. Stamattina ha fatto un'incursione negli studi de “La prova del cuoco”, ma recentemente è stato anche in quello de L'Eredità. Nelle ultime ore sono allora circolate voci circa una possibile co-conduzione con Carlo Conti prima di Natale. La notizia è stata lanciata da Fanpage, che ha citato fonti interne alla Rai, ma al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dell'azienda. L'ipotesi, stando a quanto riportato da ItaliaOggi, è che Fabrizio Frizzi presenti con il “supplente” Carlo Conti la puntata del ri-debutto dopo la sua convalescenza, poi tornerà ad avere in mano le redini del programma. Un bel regalo sotto l'albero di Natale per il conduttore e i suoi fan che lo rivedranno in tv prima delle festività. Il malore che ha colpito Fabrizio Frizzi e che ha spaventato amici e parenti sembra essere ormai lontano.

