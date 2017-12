Gabriele Parpiglia / Le rivelazioni dopo il GF VIP 2: "Luca Onestini? La storia con Soleil non mi convince"

06 dicembre 2017 Anna Montesano

Il Grande Fratello Vip 2 si conclude anche con il bilancio di Gabriele Parpiglia. Il giornalista e autore del reality di Canale 5 si esprime sui concorrenti di questa edizione con tanto di voti. A sorprendere è il giudizio dato su Luca Onestini, con tanto di dubbi sulla relazione con Soleil Sorgè. Ecco infatti le sue parole su Instagram: "Luca Onestini voto 6 e spiego: è un gran bravo ragazzo, solare, simpatico,equilibrato però non ho capito una cosa. Come ha fatto a non reagire dinanzi a quello che è successo con Soleil? O il loro rapporto era molto leggero? O ha vinto la voglia di far tv! Nella vita reale, ognuno di noi, non credo che avrebbe resistito senza un netto ‘confronto’. Sbaglieró io o forse mancano dei pezzi dentro questa storia di ‘stranamore’".

LE RIFLESSIONI DI PARPIGLIA DOPO IL GF VIP 2

Le riflessioni di Parpiglia continuano con Raffaello Tonon sul quale il giornalista dichiara: "voto 7 è entrato in corsa nella Casa ma da subito sembrava un concorrente presente dalla 1 puntata (bravissimo). Conosce il mezzo televisivo e noi abbiamo conosciuto il suo privato per nulla scontato". Apprezza poi di Onestini l'amicizia creata con Tonon, che è stata uno dei simboli di questa edizione del Grande Fratello Vip. Parpiglia si sbottona anche su Simona Izzo, sulla quale manifesta qualche dubbio: "Nel senso che non l’ho capita. Nella Casa è stata strepitosa nel destabilizzare. Un concorrente di rottura. Ottima. Fuori sembrava un’opinionista che si nutriva di #gossip e risse. Da una donna del suo calibro boh non me lo aspettavo". Non riesce a dare un voto invece alla bella e simpatica Ivana Mrazova, della quale apprezzal'ironia, e si conclude con i complimenti per Alfonso Signorini e Ilary Blasi che definisce "Immensi".

