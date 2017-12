Gemma Galgani e Giorgio Manetti/ Uomini e donne, dalla cena al due di picche del gabbiano toscano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti pronti a mettere tutto da parte e a tornare coppia fissa a Uomini e donne? Dalla cena al due di picche del gabbiano toscano, ecco cosa vedremo oggi pomeriggio

06 dicembre 2017 Hedda Hopper

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Gemma Galgani e Giorgio Manetti continuano ad essere al centro della nuova puntata del trono over di Uomini e donne per via della loro tanto attesa esterna. Nelle ultime puntate abbiamo visto la dama torinese tornare sui suoi passi e ammettere che, in realtà, prova ancora qualcosa per il gabbiano toscano che continua a suscitare in lei qualcosa che non riesce a contenere. Dopo il loro ballo e un altro bacio, la dama ha ammesso che ci sono ancora cose da chiarire e che sono rimaste in sospeso ormai da mesi e così Giorgio, per chiudere la cosa, ha deciso di concederle una cena da fare dopo la fine della puntata con le telecamere al seguito proprio per dare una spolverata al loro vecchio amore ma senza aspettarsi qualcosa in cambio.

GEMMA GALGANI RICEVE UN DUE DI PICCHE

Cosa è successo in esterna? Lo scopriremo nella puntata di oggi del trono over anche se, le anticipazioni, non lasciano sperare niente di buono per la dama e per la coppia che forma insieme al cavaliere. Giorgio Manetti è stato bene con lei in esterna ma non ha intenzione di tornare con lei e dimenticare il 4 settembre, la data in cui Gemma ha deciso di chiudere con lui proprio quando il gabbiano avrebbe voluto lasciare lo studio con lei. Una soluzione al loro amore non c'è e il toscano è stato bene con lei ma non la ama. Diversa la reazione di Gemma che continua a dirsi innamorata di lui e sicura che qualcosa lo freni nelle sue reazioni che trova fredde e poco emotive. Forse è proprio la reazione di Tina Cipollari o, addirittura, del pubblico a fermarlo e non permettergli di essere felice insieme a lei?

