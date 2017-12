Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?/ L'ultimatum della De Filippi, Giorgio Manetti o il programma!

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? Le voci si rincorrono sul web dopo il colpo di scena della scorsa settimana. L'ultimatum della De Filippi è chiaro: Giorgio Manetti o il programma!

06 dicembre 2017 Hedda Hopper

Gemma Galgani a Uomini e Donne

La poltrona di Uomini e donne ormai scotta per Gemma Galgani che ha fatto un altro passo falso finendo col chiudere questo 2017 tra mille polemiche. Il trono over dovrebbe tornare in onda proprio oggi e chiudere questa settimana corta all'insegna dell'esterna tanto attesa e che vedrà come protagonisti proprio la dama torinese e Giorgio Manetti. I due si sono riavvicinati dopo le esternazioni di lei e le lacrime tanto che il gabbiano toscano ha pensato bene di invitarla a cena per un'esterna. Lei ha subito accettato senza esitazioni convinta che questo possa risolvere cose rimaste in sospeso (ancora?) ma come andrà a finire? Le anticipazioni parlano di un altro due di picche e di una sorta di ultimatum che Maria De Filippi darà proprio alla protagonista del trono over. Dopo quello che è successo è chiaro che la dama torinese sia ancora molto presa da Giorgio Manetti e questo non è più concepibile.

GEMMA GALGANI FUORI DAL PROGRAMMA?

In particolare, il fatto che Gemma abbia ammesso di avere ancora delle emozioni quando pensa a Giorgio o si trova vicina a lui lascia pensare che, in realtà, non le sia mai passata come gli stessi opinionisti hanno sempre cercato di farle ammettere. La stessa Maria De Filippi è intervenuta nell'ultima puntata della scorsa settimana invitando la dama a fare chiarezza dentro di sè perché in caso avesse ancora interesse per Giorgio sarebbe inutile far arrivare altri uomini e uscire con altre persone. Gemma ha cercato di chiarire che le sue frequentazioni sono state reali e che non ha mai illuso nessuno ma a questo punto la Galgani si gioca davvero il tutto per tutto e potrebbe rischiare il suo posto in trasmissione nella seconda parte di questa edizione. Sarà così?

