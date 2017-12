Gianni Morandi / “Ho deciso che non farò più il giudice nei talent: ecco perché” (Music)

Gianni Morandi, ospite della prima puntata di Music 2017, il nuovo programma di Paolo Bonolis, pubblica sui social un selfie con Marilyn Manson, altro ospite della serata

06 dicembre 2017 Fabio Belli

Gianni Morandi

Gianni Morandi, l’eterno ragazzo della musica italiana, sarà uno dei grandi ospiti della prima serata di Music 2017, in onda oggi, mercoledì 6 dicembre, alle 21.20 su canale 5. Gianni Morandi è tornato da poco sulla scena musicale con il quarantesimo album di inediti. L’ultimo lavoro di Gianni Morandi s’intitola “D'amore d'autore” composto da nove brani, di cui otto inediti e una cover, rappresentata da Onda su onda di Paolo Conte. A firmare le nuove canzoni di Gianni Morandi sono stati alcuni degli artisti più importanti e più amati dal pubblico italiano come Luciano Ligabue (per il singolo Dobbiamo fare luce), Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi (Negramaro), Elisa, Ermal Meta, Tommaso Paradiso (Thegiornalisti), Levante e Paolo Simoni. A febbraio 2018, poi, Gianni Morandi porterà la sua musica in giro per l’Italia con un tour che toccherà tantissime città italiane come Rimini, Genova, Torino, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Ancona e Assago.

GIANNI MORANDI CATEGORICO: “MAI PIÙ GIUDICE NEI TALENT”

Gianni Morandi stasera sarà ospite di Music, ma recentemente ha rivestito anche il ruolo di giudice. Lo ha fatto ad X Factor 2017 e non è stata un'esperienza memorabile per il cantante, perché si è beccato dei sonori fischi quando è stato chiamato a salvare un concorrente tra i tre finiti al ballottaggio. Gianni Morandi ha infatti deciso di dare una chance a Rita Bellanza, mandando così all'ultimo scontro Gabriele Esposito e Camille Cabalterra, quest'ultima poi eliminata. Così è scesa giù una pioggia di fischi, che Gianni Morandi ha commentato sui social: “Oggi mi hanno proposto di fare il giudice alla sagra delle castagne in un paese qui vicino ma ho rifiutato. Dopo quello che è successo a X Factor, l'altra sera, ho capito che non fa per me. Non farò mai più il giudice, troppo difficile accontentare tutti!”. La replica di Morandi è pacata e ironica, caratteristiche che da sempre lo contraddistinguono e lo fanno amare dal pubblico. Rispondendo ai suoi fan, ha poi spiegato perché ha deciso di salvare Rita, la cui esperienza nel talent è comunque terminata successivamente: “Avevo visto Rita cantare con emozione e passione “Sally” due settimane fa e mi era piaciuta moltissimo. Forse la sua esibizione non è stata all’altezza, ma io penso che non la si possa condannare per questo. D'altronde anche io ieri sera ho cantato malissimo, anche peggio di lei. Non pensare che sia tutto pilotato, questo no”.

"UN TIPO TRANQUILLO"

"Marilyn Manson, famoso artista americano, leader del gruppo omonimo. Provocatore, controverso, anticonformista, da molti definito diavolo o anticristo. Io l'ho trovato sereno e tranquillo...Autoscatto. #MUSIC". Con questo post Gianni Morandi ha commentato il selfie con l'icona del Metal, Marylin Manson, incontrato proprio durante le registrazioni di Music, nello studio con Paolo Bonolis. "Il diavolo e l'acqua Santa", hanno commentato sotto la foto postata sul frequentatissimo profilo Facebook dell'artista di Monghidoro i molti fans che hanno potuto apprezzare il loro idolo assieme ad un esponente musicale diametralmente opposto. D'altronde Morandi si è dimostrato spesso aperto a ogni genere musicale, e non si è mai fatto intimidire neppure da personaggio musicalmente distanti da lui in maniera totale. Non c'è voluto molto per vedere la foto diventare virale, con lo scatto con Morandi, Marylin Manson e Paolo Bonolis che ha raccolto ben 30.000 like in pochissime ore.

L'IMITAZIONE DI FIORELLO

D'altronde Gianni Morandi resta un'icona come e più di Marylin Manson, soprattutto in Italia. Non tutti sanno ancora che Morandi è protagonista praticamente ogni mattina del programma radiofonico di Fiorello "Il Socialista", in onda ogni mattina su Radio Deejay e poi in versione integrale sulla pagina Facebook dello showman. Che ogni mattina presenta Morandi, con la sua voce, nelle inedite vesti di pediatra nell'universo dell'ultima fiction di successo interpretata dal cantante e attore bolognese, "L'Isola di Pietro". Nell'Isola di Pietro Fiorelliana Morandi è alle prese con le cure per un unico bambino, che si presenta però ogni giorno nel suo studio alle prese con ogni tipo di malanno. E con l'aiuto della inseparabile moglie Anna, Morandi riesce a curarlo con metodi non sempre ortodossi, ma sicuramente esilaranti. Una trovata dell'istrionico Fiorello che rende bene l'idea dell'immensa popolarità che il buon Gianni riesce ancora a conservare.

© Riproduzione Riservata.