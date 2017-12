Gianni Morandi “ama” Marilyn Manson/ La foto: ”Diavolo o anticristo? Io l'ho trovato tranquillo”

Marilyn Manson & Gianni Morandi tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione di Music, programma condotto da Paolo Bonolis in onda su Canale Cinque

Marilin Manson & Gianni Morandi (Instagram)

Marilyn Manson & Gianni Morandi, i due ospiti di punta della prima puntata della nuova edizione di Music, programma condotto da Paolo Bonolis e in onda su Canale Cinque domani 6 dicembre 2017. Lo show, come nella scorsa stagione, vedrà al centro la musica, raccontata dai suoi principali interpreti. Tra questi il noto cantautore e compositore Gianni Morandi, che nella sua carriera ha venduto oltre cinquanta milioni di dischi in tutto il mondo. Numerosi i brani che hanno scritto la storia della musica italiana: da “Si può dare di più” a “Solo insieme saremo felici”, passando per “Scende la pioggia” e “Uno su mille”. Gli è stato inoltre dedicato un asteroide, 248970 Giannimorandi. Insieme a lui, una delle icone della musica statunitense: Brian Hugh Warner, meglio noto come Marilyn Manson. Noto per i suoi comportamenti controversi e per i testi delle sue canzoni, che hanno innescato più di qualche polemica, l’artista di Canton è uno dei punti di riferimenti del rock mondiale.

MARILYN MANSON & GIANNI MORANDI INSIEME: LA FOTO

I due artisti, che saranno protagonisti domani sera 6 dicembre 2017 sul palco di Music, show condotto da Paolo Bonolis, si sono incontrati oggi alle prove generali e il cantautore italiano ha voluto immortalare il momento con un selfie. La foto, pubblicata su Instagram e su Facebook, ha fatto rapidamente il giro del mondo ed è stata commentata e condivisa da fan e amanti della musica. Ecco la didascalia inserita da Gianni Morandi, usata per definire l'artista di Canton: "Marilyn Manson, famoso artista americano, leader del gruppo omonimo. Provocatore, controverso, anticonformista, da molti definito diavolo o anticristo. Io l'ho trovato sereno e tranquillo... #Autoscatto #music @sonopaolobonolis @marilynmanson". Tra ironia e non, Gianni Morandi ha commentato così l'incontro con Marilyn Manson: due mondi distanti e apparentemente paralleli che si sono conosciuti e che domani sera condivideranno il palco del programma condotto da Paolo Bonolis, con i fans pronti ad esibizioni emozionanti.

