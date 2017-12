Giulia Latini e Andrea Melchiorre / Uomini e Donne, dopo il flirt nuovo riavvicinamento: verità o business?

Giulia Latini e Andrea Melchiorre, Uomini e Donne: dopo il flirt estivo l'ex coppia si riavvicina ancora una volta? A breve saranno protagonisti di un nuovo programma.

06 dicembre 2017 Valentina Gambino

Giulia Latini e Andrea Melchiorre

Giulia Latini e Andrea Melchiorre, dopo il flirt estivo finito malissimo (con il tradimento di lui), hanno avuto modo di riallacciare i loro rapporti d'amicizia. Secondo il VicoloDelleNews, i due ex Uomini e Donne dopo litigi ed insulti social, si sarebbero riavvicinati nuovamente e sono stati beccati insieme tra le Stories di The One Celebrity, agenzia di entrambi. I due ragazzi appaiono nuovamente molto vicini: sincerità oppure semplice strategia di "marketing" per gli impegni lavorativi comuni? I due infatti, saranno nuovamente tra i protagonisti di un nuovo programma televisivo. Dopo il grande successo estivo di The Hottest Swinsuit, arriva su Mtv The Hottest Winter 2017, con la partecipazione di molti volti noti al pubblico che hanno preso parte al programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Le riprese del nuovo programma sono ufficialmente partite con le prime registrazioni. L’evento televisivo invernale avrà come tappa Courmayeur, dopo il Salento di questa estate.

Andrea e Giulia, di nuovo insieme? Il nuovo gossip

Oltre ad Andrea Melchiorre e Giulia Latini, The Hottest Winter 2017 vedrà anche la presenza di: Martina Luchena, Manuel Vallicella, Mattia Marciano, Vittoria Deganello, Riccardo Gismondi con Camilla Mangiapelo, Simone Cipolloni e Valentina Vignali (da poco tornata single torneerà in televisione senza Stefano Laudoni). Per quanto riguarda gli altri protagonisti fuori Uomini e Donne, ci saranno anche Luigi Gentile, Margherita Molinari e Leonardo De Carli. Nella versione estiva erano presenti anche Clarissa Marchese e il fidanzato Federico Gregucci (attualmente in America) e Mario Serpa insieme a Claudio Sona (dopo la rottura ufficiale ma prima del caos generato da Juan Fran Sierra, ex fidanzato del veronese). Andrea e Giulia si sono riappacificati per vivere al meglio questo nuovo progetto lavorativo? I fan dell’ex coppia sperano invece che la ragazza abbia voluto concedere una seconda possibilità all’ex corteggiatore dal ciuffo ribelle. Staremo a vedere cosa accadrà nel corso di questi mesi.

