Grande Fratello Vip 2017/ Giulia De Lellis e i dubbi dei fan sul televoto: le parole dopo l'addio alla Casa

Grande Fratello Vip 2017: Giulia De Lellis e i dubbi dei fan della fidanzata di Andrea Damante sul televoto. Intanto arrivano le prime parole dopo l'uscita dalla Casa

06 dicembre 2017 Anna Montesano

Giulia De Lellis e Andrea Damante

Il Grande Fratello Vip 2 si è concluso da due giorni ma è ancora in piedi il polverone sollevato dall'eliminazione di Giulia De Lellis. La fidanzata di Andrea Damante era data come vincitrice sicura di questa edizione eppure qualcosa è andato storto. Molti però rimangono sospettosi sulla vittora di Daniele Bossari e sul web, Andrea Damante mette un like ad un commento che palesa la rabbia e i dubbi che lo stesso ex tronista cova. "2 milioni di fan SE NON OLTRE ed esce" "SEMPRE stata la prima in classifica ed esce. L'UNICA in tutta questa edizione a non ave mai visto nessuno se non con il vetro. Sorpresa di due secondi tanto per Il GF non la voleva vincitrice" è il commento su Giulia De Lellis che trova il like e quindi la condivisione di Andrea.

LE PRIME PAROLE DI GIULIA SU INSTAGRAM

I fan della coppia continuano infatti a polemizzare di fronte ad un comportamento non proprio chiaro della redazione, che tra le tante cose non avrebbe mai permesso alla ragazza di incontrare fisicamente il fidanzato, cosa che è stata invece anche spesso permessa ad altri. Intanto Giulia, proprio nelle ultime ore, è tornata attiva sui social: ripreso tra le mani il suo cellulare, l'ex gieffina si è mostrata al fianco del suo fidanzato Andrea Damante in treno, in una storia su Instagram, ha dichiarato di essere molto stanca - "Abbiamo dormito pochissimo, ieri abbiamo fatto una festa bellissima" - per poi svelare di essere davvero felice dell'affetto ricevuto. "Sto tornando a casa ma volevo ancora una volta ringraziare tutti" ha dichiarato infine Giulia, concorrente che al Grande Fratello Vip ha davvero diviso tutto il pubblico.

© Riproduzione Riservata.