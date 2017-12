Guido vs Gemma Galgani/ Uomini e donne, il cavaliere affronta la dama: "Opportunista"

Guido affronta Gemma Galgani rea di averlo usato in queste settimane mentre pensava ancora a Giorgio Manetti. La nuova puntata di Uomini e donne sistemerà le cose tra loro?

06 dicembre 2017 Hedda Hopper

Gemma Galgani a Uomini e Donne

E' rissa nello studio di Uomini e donne e non solo tra Gemma Galgani e Tina Cipollari ma anche con un altro dei protagonisti di queste ultime settimane. Di chi stiamo parlando? Ma di Guido, logico. Il dottore che è arrivato in trasmissione per corteggiare la dama e spiazzando tutti, a cominciare da Tina, ha dovuto fare i conti con i sentimenti di Gemma. La dama l'ha tenuto tra i suoi pretendenti nonostante l'età (ha 57 anni) e questo già aveva fatto discutere, la loro amicizia è andata avanti ma non è succeso mai qualcosa di importante ma non per mancanza di interesse quanto per mancanza di tempo visto che il dottore è sempre impegnato a lavoro e ha poco da dedicare a Gemma Galgani e alla loro amicizia. Sarà questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Sembra proprio di no visto che oggi il dottore arriverà in studio infuriato.

GUIDO ATTACCA GEMMA GALGANI

Ad alzare la temperatura in studio a Uomini e donne è proprio la stessa Gemma Galgani. La dama è uscita con Giorgio Manetti e, come se questo non bastasse, in studio ammette che i suoi sentimenti per lui non si sono mai sopiti. Quando Guido entra in studio accusa subito Gemma di essere falsa e opportunista e di averlo usato in tutti questi giorni solo per passare il tempo e rimanere al centro delle avventure di Uomini e donne. Gemma rimanderà al mittente le accuse ma la tensione non scenderà visto che, dalla parte di Guido, si schiereranno anche gli opinionisti e la stessa Anna Tedesco, la sua è solo gelosia nei confronti di Giorgio Manetti? Sembra proprio di sì.

