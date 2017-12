IL SEGRETO / Camila ed Hernando in crisi: la colpa è soltanto di Lucia? (Anticipazioni 6 dicembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 6 dicembre: Camila si sente meglio e torna al lavoro dove litiga pesantemente con Hernando. La colpa è solo di Lucia?

06 dicembre 2017 Redazione

Il Segreto

Eccoci giunti alle anticipazioni della puntata de Il Segreto del mercoledì, giorno tradizionalmente dedicato a due appuntamenti con la telenovela spagnola. Quest'oggi però le cose andranno diversamente: le vicende di Puente Viejo non troveranno spazio in prima serata, sostituite dallo show Music Autunno. E le cattive notizie non finiranno qui: complice la festa dell'Annunciazione, infatti, la programmazione de Il Segreto si concluderà già giovedì 7 dicembre, tornando poi regolarmente lunedì 10. Si ripartirà quest'oggi dalle tensioni sempre più evidenti a Los Manantiales: Camila sarà stanca di stare a letto e di sentirsi esclusa dagli affari della famiglia e dell'attività. Per questo chiederà al dottor Zabaleta l'autorizzazione di potersi alzare dal letto e tornare, senza grandi sforzi, alla vita di tutti i giorni. Il medico le concederà tale permesso ma Hernando, quando vedrà la moglie in negozio, sarà di altro avviso.

Il Segreto: il nuovo scontro tra Camila e Hernando

Oggi a Il Segreto, Camila e Hernando saranno protagonisti di un duro scontro a causa della decisione della padrona di casa di riprendere le sue abitudini quotidiane. La donna interpreterà male il comportamento del marito e gli risponderà in modo brusco, finendo per avere con lui l'ennesima dura discussione. Sarà questo terreno fertile per Lucia che interverrà nella questione, prendendo ovviamente le difese di Hernando e facendo fare all'amica una nuova brutta figura. La relazione tra i coniugi Dos Casas sembrerà essere arrivata ad un bivio, forse per la prima volta dall'inizio del loro matrimonio: ma davvero la colpa di tutto questo potrà essere imputata solo a Lucia? Nel frattempo alle sorgenti anche Beatriz sarà in grande apprensione: anche se Matias in un primo momento le aveva concesso una seconda possibilità, poi improvvisamente ha fatto un passo indietro, senza alcun preavviso. Quali sono i veri motivi del suo comportamento?

