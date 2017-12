IO CHE AMO SOLO TE/ Su Rai 1 il film con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti (oggi, 6 dicembre 2017)

Io che amo solo te, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 6 dicembre 2017. Nel cast: Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti, alla regia Marco Ponti. La trama del film nel dettaglio.

NEL CAST RICCARDO SCAMARCIO

Il film Io che amo solo te va il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 21.25. Una pellicola che è stata diretta nel 2015 da Marco Ponti, famoso regista italiano che ha curato la regia di film come La cena di Natale, Ti amo troppo per dirtelo e Passione sinistra. Il cast di attori protagonisti è composto da Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti. L'intera storia è stata tratta dall'omonimo romanzo ideato da Luca Bianchini che si è inoltre occupato di curare la sceneggiatura della pellicola. Laura Chiatti, che in Io che amo solo te interpreta il personaggio di Chiaretta, è una nota attrice italiana nota per le sue interpretazioni in film come Gli amici del bar Margherita, Il caso dell'Infedele klara, Romanzo di una strage, Il professor Cenerentolo e La cena di Natale (sempre diretto da Marco Ponti). Io che amo solo te ha riscosso un successo sorprendente al cinema, piazzandosi fin dai primi giorni di programmazione ai primissimi posti della classifica dei film più visti del 2015. Complice del successo della pellicola è stata anche la colonna sonora curata da Alessandra Amoroso, che ha reinterpretato il brano che da il titolo al film e che venne lanciato da Sergio Endrigo nel 63. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IO CHE AMO SOLO TE, LA TRAMA DEL FILM

La storia narrata in Io che amo solo te, è totalmente ambientata a Polignano a mare, nota località turistica del litorale pugliese. I protagonisti sono Chiara e Damiano, una coppia di giovani innamorati che sono in procinto di sposarsi. I due sono però all'oscuro di una scomoda verità che riguarda i loro rispettivi genitori. Diversi anni prima, la madre di Chiara ed il padre di Damiano stavano per sposarsi. I due non riuscirono a coronare il loro sogno d'amore a causa dello zio di Chiara, criminale locale attualmente in carcere. A pochi giorni dalle nozze il sorprendente segreto verrà finalmente a galla, creando non poco scompiglio tra i due promessi sposi e le rispettive famiglie. Alla fine, Chiara e Damiano coroneranno il loro sogno, scoprendo la vera essenza dell'amore anche grazie alla storia dei loro genitori.

