ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Cast, inviato e opinionisti: Alessia Marcuzzi torna il 22 gennaio 2018

Annunciato il cast ufficiale della prossima edizione dell'Isola dei Famosi che andrà in onda da lunedì 22 gennaio 2018 su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi.

06 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Alessia Marcuzzi

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha annunciato il cast ufficiale della prossima edizione - la tredicesima - dell'Isola dei Famosi, che andrà in onda da lunedì 22 gennaio 2018 su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi, che dal 2015 è al timone del programma nella nuova edizione Mediaset. Dopo la vittoria di Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2, vacilla la posizione del superfavorito Stefano De Martino come inviato. Il conduttore infatti potrebbe prendere il posto del ballerino in Honduras. Per quanto riguarda gli opinionisti in studio sembra che saranno a rotazione: nella prima puntata potrebbe esserci “zia” Mara Venier e poi Vittorio Feltri, Cristiano Malgioglio, Simona Izzo e Alda D’Eusanio.

I NAUFRAGHI

Per quanto riguarda i concorrenti, Chi rivela che saranno 18 i naufraghi che sbarcheranno in Honduras per la stagione 2018. Tra le donne, spiccano: la showgirl Cecilia Capriotti, l’attrice Nadia Rinaldi, Giulia Salemi (che nel 2015 ha partecipato a Pechino Express con la mamma Fariba Tehrani), la giornalista Francesca Barra, l'ex Pupa Francesca Cipriani, l’attrice Brigitte Nielsen, l’ereditiera e star di “Riccanza” Elettra Lamborghini, le tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio e Rosa Perrotta, la fashion blogger Chiara Nasti e una modella straniera la cui identità è ancora top secret. Per quanto riguarda il parterre maschile ci sarà l'ex pallavolista Gigi Mastrangelo, il conduttore-attore Corrado Tedeschi, l'ex di “Forum” Fabrizio Bracconeri, Francesco Monte (ex fidanzato di Cecilia Rodriguez), il modello Marco Ferri, l’inviato della scorsa edizione Stefano Bettarini (il cui contratto è ancora da definire) e il sensitivo Craig Warwick.

