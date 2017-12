Ignazio Moser/ Le riposte a tutte le accuse: dallo "svuotamento" al "grassa" ad Ivana e all'amore per Cecilia

Con una lunga intervista al settimanale Nuovo, Ignazio Moser risponde alle critiche e alle accuse che il pubblico e gli ex colleghi gli hanno rivolto in queste settimane, ecco cosa ha detto

06 dicembre 2017 Hedda Hopper

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez continuano ad essere l'argomento del giorno, anche dopo la fine del Grande Fratello Vip 2017. La seconda edizione del reality ci ha regalato la coppia di piccioncini che si divide tra eventi di famiglia e mondani ma, intanto, proprio il giovane imprenditore ex ciclista ha deciso di spiegare alcune delle cose che sono ancora poco chiare e di cui si è parlato tanto in queste settimane a cominciare dallo svuotamento (dopo le sue prime notti da solo con Cecilia Rodriguez) e finendo al "grassa" detto ad Ivana proprio in questi ultimi giorni di permamenza nella casa del Grande Fratello Vip. A parlare di tutto questo è il diretto interessato che, in un'intervista al settimanale Nuovo ha risposto a tutte le domande che da tempo tormentano il pubblico di Canale 5.

LE RISPOSTE DI IGNAZIO MOSER A TUTTE LE ACCUSE

Al momento Ignazio Moser ha rivelato che l'amore che ha provato per Cecilia Rodriguez lo ha travolto e che è stato un sentimento troppo grande per reprimerlo nonostante il fatto che l'argentina fosse fidanzata con Francesco Monte e che lui stesse guardando tutto da casa. L'argomento si è poi spostato sulla loro vita post-GF. I due si stanno vedendo in albergo quando riescono a stare insieme ma sicuramente la convivenza potrebbe essere il loro prossimo passo. Riguardo a questo e alle polemiche sulla mancata approvazione del padre Francesco sembra che anche questo sia falso. L'ex ciclista si è addirittura messo a disposizione per insegnare a sciare alla sua futura nuora che ha definito una ragazza simpatica e alla mano. Per la famosa uscita infelice sullo "svuotamento", Ignazio ha già ammesso di aver chiesto scusa perché è stata una leggerezza e, infine, anche per il famoso "grassa" detto a Ivana ha liquidato tutto come uno scherzo dovuto al loro rapporto giocoso. Altro da recriminare al giovane?

