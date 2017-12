Il contadino cerca moglie 3 / Anticipazioni quarta puntata: Javier diviso tra Claudia, Agnese e Francesca

Il contadino cerca moglie 3, anticipazioni quarta puntata: continua senza sosta la corte spietata delle aspiranti contadine, che questa sera dovranno dare il meglio per ottenere un posto...

06 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Ilenia Zazzarin questa sera tornerà al timone della quarta puntata de "l contadino cerca moglie 3". L'appuntamento, che prenderà il via alle 21.15 su FoxLife (Canale 114 di Sky) vedrà ancora una volta i quattro protagonisti alle prese con le loro irriverenti corteggiatrici, che anche questa sera, attraverso il duro lavoro nei campi, dovranno dimostrare di avere tutte le carte in regola e conquistare il cuore dei cinque contadini. Ritroveremo quindi il toscano Leonardo Manetti alle prese con Anna, Grazia e Anna Giulia, Andrea Bellemi conteso da Michela, Caterina e Deborah e Federico Monti circondato da Sara, Rosa e Sofia. Tante sorprese in arrivo anche dalla calabria, dove il 39 enne Andrea Caputo si dovrà dividere fra Alessandra, Johara e Valentina, e dal Cile, dove Javier Rosseau Solar, nella tenuta di famiglia, dovrà cercare di tenere a bada Agnese, Claudia e Francesca. Ne vedremo delle belle?

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Tante novità in arrivo per i protagonisti de Il contadino cerca moglie 3 che questa sera torneranno su FoxLife con il quarto appuntamento della stagione. Nella puntata precedente abbiamo visto Andrea Caputo portare a cena in gran segreto la bionda Johara, che in un primo momento, per non dividerlo con le altre pretendenti, si è sottratta alle sue avance; l'aspirante contadina, però, ha fatto quasi subito dietrofront e poche ore dopo è stata ripresa in prossimità della sua camera da letto in atteggiamenti che potremmo definire sospetti. Federico Monti, invece, ha scelto di frequentare separatamente le tre corteggiatrici ma di uscire solo con una di loro, Rosa, che da questo momento in poi dovrà nascondere alle sue rivali di aver ricevuto un bacio dall'affascinante contadino. In Cile, invece, tutte le pretendenti di Javier si sono sfidate a colpi di cesoie per realizzare la migliore potatura e cercare così di conquistare un posto di primo piano nel cuore del loro contadino, ma ad avere la meglio, alla fine, è stata l'educatrice Agnese. Chi fra loro riuscirà a spuntarla questa sera?

