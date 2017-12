JOHN Q/ Su Iris il film con Denzel Washington e Robert Duvall (oggi, 6 dicembre 2017)

John Q, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 6 dicebre 2017. Nel cast: Denzel Washington, Robert Duvall e Anna Heche, alla regia Nick Cassavates. La trama del film nel dettaglio.

06 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST DENZEL WASHINGTON

Il film John Q va in onda su Iris oggi, mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola drammatica che ha visto Nick Cassavates curare la regia nel 2002, mentre Denzel Washington e Robert Duvall hanno vestito i panni dei due personaggi principali. Washington e Duvall sono stati affiancati da Anna Heche, Kimberly Elise e Ray Liottache completano il cast del film. Anna Heche, che interpreta Rebecca Peyne, attrice americana nata nell'aprile del 76 a Minneapolis. Tra le sue apparizioni cinematografiche più note citiamo quelle in film come The Manchurian Candidate, Set It Off - Farsi notare, Dope - Follia e riscatto e Gifted Hands - Il dono. Nel 2018 farà parte del cast del film Il giustiziere della notte. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JOHN Q, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia e John, un umile operaio che non vive un bel momento dal punto di vista economico. La sua famiglia è indebitata fino aL collo e la banca a cui ha richiesto un prestito, a causa delle rate del mutuo non pagate, è costretta a pignorare l'automobile di sua moglie. Nonostante tutto, John e la sua famiglia continuano a vivere sereni e spensierati, rimanendo più che mai uniti. All'improvviso tutto cambia. Si scopre che il piccolo Michael, figlio di John, è affetto da una grave e rara patologia cardiaca. L'unico modo per salvargli la vita è operarlo per donargli un cuore nuovo. In caso contrario il bambino morirà nel giro di pochi mesi. John e sua moglie, nonostante la complessità dell'operazione, acconsentono al trapianto ma tutto l'intero viene bloccato. L'assicurazione sanitaria sottoscritta da John non è in grado di coprire adeguatamente le ingenti spese dell'operazione che sono superiori ai 250 milioni dollari. John non si da per vinto e in poche settimane riesce a raccogliere denaro a sufficienza per sostenere le spese mediche necessarie e tenere in vita il suo Micheal. Con suo grande rammarico, però, scopre che suo figlio è stato dimesso. In preda alla disperazione più totale, John arriva ad irrompere nella struttura sanitaria da cui è stato dimesso suo figlio, tenendo in ostaggio un'intera equipe medica. Stanco e sconsolato, John decide di uccidersi, in modo tale da donare il suo cuore a Michael. Per fortuna, poco prima che l'uomo possa compiere l'estremo gesto, arriva in ospedale un cuore compatibile con Michael e la vita del bambino sarà salva.

