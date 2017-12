LEVANTE/ La cantante e giudice di X Factor ospite di Paolo Bonolis (Music)

Levante: la cantante resa celebre dal brano "Pezzo di me" sarà tra gli ospiti di Music, lo show musicale condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 a partire da stasera.

Abbiamo imparato a conoscerla grazie a "Pezzo di me", quella canzone ambigua e provocatoria, in cui ad ogni ritornello ci si domanda: "Ma cosa vorrà dire Levante?". Ed è nel dubbio di quel brano, nel cercare di capire se il soggetto è un pezzo del cuore dell'interprete o più semplicemente un "mascalzone", che si cela la natura di Levante, artista in grado di dividere, di provocare, di suscitare sempre e comunque riflessioni importanti. Ci sarà anche lei tra gli ospiti di Music, il programma che è stato già ribattezzato il "Festival di Sanremo di Canale 5", ideato e condotto da Paolo Bonolis. Un contenitore in cui sarà piacevole vedere Levante non solo nelle vesti di cantante, ma anche di donna di spettacolo, ruolo che del resto sta ricoprendo da tempo anche come giudice di X Factor. Come se la caverà con accanto un mattatore del calibro di Paolo Bonolis? Su una cosa però scommettiamo: non resisterà alla tentazione di dirgli, "Sei un pezzo di me"!

L'ESPERIENZA A X FACTOR

Non si può dire che l'esperienza di Levante a X Factor in qualità di giudice sia stata delle migliori. A capo della categoria Under donne, la 30enne di Caltagirone è rimasta senza cantanti nella sua scuderia quando mancano ancora due puntate al termine del programma. L'ultima eliminata del suo team è stata Rita Bellanza, la 20enne eliminata dal talent alla sesta puntata dopo un percorso fatto di alti e bassi. Un'eliminazione evidentemente non condivisa da Levante, che una volta salita sul palco per consolare la sua pupilla, ha detto:"Non mi hai mai delusa, sono sempre orgogliosa di te". Anche sui social, per la precisione sul suo profilo Facebook, Levante ha voluto lanciare il suo messaggio di sostegno alla Bellanza:"Rita. Sempre a testa alta, sempre con un grande sorriso anche quando il cuore si fa pesante e crediamo di non poter volare. Ti sei sbagliata quando dicevi che io ti voglio bene perché sei una piccola me. Tu sei solamente tu, e non ce ne sono altre. Adesso impariamo a usare queste ali".

IL NUOVO SINGOLO

Non c'è dubbio che la carriera di Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, negli ultimi mesi abbia spiccato letteralmente il volo. Prima "Pezzo di me", poi la partecipazione ad un programma popolare come X Factor, insomma, l'originaria di Caltagirone è in grande ascesa, come dimostrato tra l'altro dall'invito di Paolo Bonolis a Music. Uno dei "meriti" dell'artista è di sicuro la capacità di creare un dibattito attorno alla sua persona. Guardate ad esempio il titolo del suo nuovo singolo:"Gesù Cristo sono io", si può fare a meno di provare un po' di curiosità? La cantante ha spiegato così il suo ultimo lavoro:"In "Gesù Cristo sono io" racconto un microcosmo (il rapporto tra due amanti... che si trasformano in vittima e carnefice) che in verità è solo il riflesso di un macrocosmo che usa ancora, in questi tempi sempre meno moderni, trattare la donna come un essere inferiore. Gesù cristo sono io è il percorso di una donna che, attraversando una strada buia, si ritrova nei panni di un Cristo... e risorge". Avrà modo di cantare il suo ultimo singolo anche a Musica?

