La strada di casa, fiction / Anticipazioni quinta puntata 12 dicembre e news: Viola vittima del di Riccardi?

La strada di casa, anticipazioni e news quinta puntata 12 dicembre e news: Fausto scoprirà che Viola ha incontrato nuovamente il suo prof e la sua reazione…

06 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

La strada di casa

Ad affiancarsi ai tanti problemi della Cascina Morra, nella prossima puntata de La strada di casa, ci sarà anche la vicenda della piccola Viola, che confesserà fra le lacrime ai suoi genitori di essersi recata a casa del suo insegnante d’arte e di aver passato la serata in sua compagnia. In seguito alla sua ammissione, Fausto andrà su tutte le furie e raggiungerà il professor Riccardi per affrontarlo una volta per tutte. Per quanto riguarda invece la riapertura dell’inchiesta sulla misteriosa scomparsa di Paolo Ghilardi, ritroveremo Ernesto Baldoni intento a cercare il corpo della vittima nella palude con il supporto di una squadra di sommozzatori, ma la presenza sospetta di Fausto Morra sul luogo dell’occultamento di cadavere non farà che aumentare i sospetti che già si concentrano su di lui. I temibili fratelli Crespi, inoltre, non hanno alcuna intenzione di rinunciare a tutto quello che hanno costruito, e nella prossima puntata cercheranno di difendere i loro beni passando sopra tutto e tutti.

IL RUOLO DI MICHELE

Forte di quella stessa forza che gli ha permesso di risvegliarsi dal coma, Fausto Morra continua a lottare per evitare il tracollo finanziario della sua cascina, ma il fallimento, auspicato soprattutto dai fratelli Crespi, sembra essere ormai inevitabile. A contrastarlo, con tutte le forze, la straordinaria forza di una famiglia che non ha intenzione di arrendersi, e che anche se messa a dura prova continua a lottare per conseguire un obiettivo comune: quello della rivalsa. Nella quarta puntata, segnata da continue rinascite e conseguenti disfatte, a spiccare fra tutti è stato Michele, migliore amico di Fausto e nuovo compagno di Gloria. Abbandonato da quest’ultima dopo il ritorno a casa di suo marito, Michele non è riuscito a farsi da parte, ma con la sua presenza costante ha avuto la possibilità di riscattarsi salvando, insieme al suo ex migliore amico, la cascina dalle fiamme. Lontano, almeno per ora, da tutti i sospetti, Michele ha conquistato un ruolo di primo piano fra i protagonisti più amati della fiction, anche se la risoluzione dell’enigma sull'incidente di Fausto Morra potrebbe ancora riservare dei risvolti interessanti.

© Riproduzione Riservata.