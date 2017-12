Luca Zingaretti/ Il successo con Salvo Montalbano e i prossimi impegni al cinema (Music)

Luca Zingaretti, noto attore italiano, sarà tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione di Music, programma in onda oggi 6 dicembre 2017 su Canale Cinque

Luca Zingaretti a Music

Luca Zingaretti tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione di Music, spettacolare viaggio di Paolo Bonolis nel mondo della musica, in onda questa sera 6 dicembre 2017 su Canale Cinque. Tra le numerose presenze in programma, quella del noto attore italiano, noto a gran parte del pubblico grazie alla serie televisiva Il Commissario Montalbano, in cui interpreta Salvo Montalbano. Dopo aver frequentato l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica a Roma, Luca Zingaretti esordì negli anni Ottanta come teatrante, alla corte di registi del calibro di Ronconi, Mattolini e Sequi. Alla fine degli anni Ottanta, inizio anni Novanta, i primi ruoli cinematografici: su tutti Gli occhiali d’oro di Giuliano Montaldo, Il Branco di Marco Risi, Vite strozzate di Ricky Tognazzi e Rewind di Sergio Goggi. Avventure cinematografiche alternate a quelle televisive, con la svolta che arrivo nel 1999 e l’interpretazione ne Il Commissario Montalbano, nei panni del brusco e intelligente commissario ideato dal noto scrittore Andrea Camilleri. Nel corso degli anni ha recitato in diversi film di successo, da Noi Credevamo di Mario Martone a Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana, fino a Perez. di Edoardo De Angelis.

LUCA ZINGARETTI, L’INFANZIA E GLI ESORDI

Una carriera, quella di attore, quasi casuale per Luca Zingaretti. E’ stato lo stesso interprete, ai microfoni del Corriere della Sera, a svelare i suoi sogni di ragazzo, confidando di voler fare il calciatore. Mediano del Rimini, Zingaretti accompagnò un amico a un provino per l’Accademia d’arte drammatica: lui fu preso, mentre l’amico no. "Iniziai quasi per dovere, mi pareva brutto sottrarmi, poi, sono stato catturato dalla magia del teatro e ho iniziato a desiderare il cinema, che non arrivava mai. Il mestiere è diventato uno stile vita, ha coinciso con la vita". Ai microfoni del Corriere della Sera, Luca Zingaretti ha parlato anche della sua infanzia a Roma: "Roma era molto più bella, più vuota, gigantesca: una strada era una strada, una piazza — budupum — era uno sfracello di piazza. Per strada, c’era gente solo all’ora in cui s’entrava e usciva da lavoro. Il turismo di massa non esisteva. Papà parcheggiava davanti al Pantheon".

MONTALBANO E I PROGETTI FUTURI

Calendario fitto di impegni per Luca Zingaretti, che commenta così il successo de Il Commissario Montalbano: "Perchè piace? Perché è scritto bene, ha una grande regia, e perché lui ha una parola sola, non è in vendita, incarna valori ancestrali". L'exploit con Salvo Montalbano e le porte aperte del cinema: "Prima, si giravano pochi film, se non quelli di Natale e di Pierino. Ho 56 anni e della mia età di attori di cinema ne trova pochi per questo. Nell’87, feci un bel ruolo ne “Il branco” di Marco Risi. Tutti a farmi i complimenti, dissi: adesso mi cambia la vita. Ma, a Venezia, il film fu fischiato. A Uma Thurman, in giuria, fece schifo: non capì che mostrava la ferocia dello stupro, non che assolveva gli stupratori. Quella notte, piansi per due ore. Ero devastato". E adesso Luca Zingaretti sarà in sala con altri tre lungometraggi: "Tre film: “Il vegetale”, di Gennaro Nunziante, col cantante Fabio Rovazzi all’esordio da attore; “La terra dell’abbastanza”, dei gemelli D’Innocenzo, che hanno 29 anni; e “Thanks for vaselina”, una commedia in cui sono un padre trans, anche questa di un trentenne, Gabriele Di Luca. Mi piace sperimentare coi giovani, capire come guardano le cose".

© Riproduzione Riservata.