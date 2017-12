Luis Fonsi/ Chi è il cantante del tormentone "Despacito"? Arriva l'appello a Laura Pausini (Music)

06 dicembre 2017

Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, classe 1978 e meglio noto come Luis Fonsi, è nato a Porto Rico ma da piccolino si è trasferito con la sua famiglia ad Orlando, in Florida dove ha studiato musica alla Florida State University. Nel 1998 registra il suo primo album Comenzaré, che tocca l'undicesima posizione nella Latin Billboard Chart. Luis Fonsì non è conosciuto solo per le sue abilità di cantante ma anche per essere un attore nella telenovelas messicana Corazones al limite. Ha recitato anche nella serie Nickelodeon Taina. Il cantante è stato sposato con l'attrice Adamari Lopez dal 2006 al 2010, mentre attualmente è legato alla modella Agueda Lopez da cui ha avuto anche due figli: Mikaela e Rocco entrambi nati a Miami.

LUIS FONSI, L'APPELLO A LAURA PAUSINI

Luis Fonsi, qualche giorno fa, ha rivolto un appello a Laura Pausini per proporle un duetto in una versione italiana di "Despacito", la hit del 2017 che ha portato il nome del cantante ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo. Ricordiamo che la versione con Justin Bieber ha permesso al brano di raggiungere per la terza volta nella storiala vetta della Billboard 200, la classifica dei singoli a stelle e strisce. Un successo incredibile quindi per Despacito che ha spopolato ovunque. L'invito a Laura Pausini è stato fatto nel corso di un'intervista a Tim Music: "Esistono migliaia di versioni di questa canzone su internet e ne usciranno ancora molte. Vorrei farla anche in italiano, spero che ci sia qualche grande artista che voglia collaborare con me per realizzarla. Usiamo questa intervista per lanciare un appello: Laura chiamami!".

