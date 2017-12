MARILYN MANSON/ Ospite di Paolo Bonolis, scoppia la polemica (Music)

Marilyn Manson: il cantante sarà ospite di Paolo Bonolis a Music. Il conduttore smorza i toni annunciando un duetto con Luca Laurenti, ma il mondo cattolico insorge.

Marilyn Manson

Ha deciso di invitare Marilyn Manson a Music e neanche le polemiche scaturite un attimo dopo l'annuncio della partecipazione del metallaro americano hanno fatto desistere Paolo Bonolis, il conduttore che porterà nella prima serata di Canale 5 uno dei personaggi in assoluto più controversi della storia della musica. Per quanti non lo conoscessero basta analizzare il nome d'arte di quello che all'anagrafe altri non è che Brian Hugh Warner, per comprendere come il personaggio sia di quelli complessi: Marilyn, in onore alla diva delle dive Marilyn Monroe; ma soprattutto Manson, come Charles Manson, il serial killer morto pochi giorni fa, a voler sottolineare la dicotomia della società americana, proponendone allo stesso tempo un elogio e una critica della sua cultura. Nel corso degli anni, anche per il fatto di aver ricevuto una tessera della chiesa di Satana da parte del suo fondatore, Marilyn Manson è stato accusato di essere un simbolo del satanismo. Capite bene che le polemiche sono dietro l'angolo, anzi, stanno già infuriando.

MARILyN MANSON, IL DUETTO CON LAURENTI

Un uomo di spettacolo dell'esperienza e dell'intelligenza di Paolo Bonolis non ha di certo sottovalutato le conseguenze dell'invito nella prima serata di Canale 5 a Marilyn Manson. Un modo per attrarre una fetta di pubblico che altrimenti difficilmente avrebbe seguito Music? Può darsi, ma in un'intervista rilasciata a Sorrisi, Bonolis ha giustificato l'invito al cantautore dell'Ohio motivando che "ha firmato pagine molto importanti di musica di qualità". In ogni caso, visto il clima che si è creato intorno alla partecipazione di Manson, Bonolis sembra aver studiato un piano perfetto per stemperare la tensione: proporre un duetto tra il rocker e il maestro Luca Laurenti. "Sarà ospite Marilyn Manson e mi aspetto già le polemiche, perché viviamo in un Paese cattolico. Non so cosa potrà succedere con Laurenti. Certo sono una bella coppia", ha detto Bonolis, toccherà a Laurenti gestire questa patata incandescente?

LE PROTESTE DEI CATTOLICI

A dare voce al malcontento di un'ampia fetta del mondo cattolico rispetto alla partecipazione di Marilyn Manson a Music è stato l'esorcista Antonio Mattatelli, intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica ECG di Radio Cusano Campus. Queste le sue parole:"“Non possiamo sempre stare in silenzio noi uomini di Chiesa. A forza di voltarsi dall’altra parte il mondo è marcito. Su questa cosa di Canale 5 è intervenuta l’associazione internazionale degli esorcisti. La presenza del satanismo in modo plateale in tv in una fascia oraria in cui anche ragazzi e bambini sono collegati alla televisione è un qualcosa di inaudito. Marilyn Manson è l’icona mediatica più conosciuta del satanismo, esalta la trasgressione come comandamento principale, che ha dedicato non pochi brani e interventi all’esaltazione di Satana, non è giusto darlo in pasto in prima serata. Per vedere e ascoltare alcune cose servirebbe uno spirito critico che in alcune fasce della popolazione manca. Noi siamo in prima linea contro il satanismo, contro chi inneggia al suicidio e all’autolesinismo e sappiamo quanto male certe persone fanno. Come è possibile che Paolo Bonolis non faccia obiezione di coscienza davanti a una cosa del genere? Io invito tutti a spegnere il televisore quando andrà in onda Marilyn Manson su Canale 5. La sua presenza è pericolosa. Soprattutto per gli spettatori più deboli. Per loro potrebbe nascere uno stimolo all’emulazione. Penso soprattutto ai ragazzini e ai giovani. Questo potrebbe portare a forme di satanismo online o a forme di satanismo vero e proprio. Marilyn Manson è un pericolo, per quello che rappresenta".

