MAURIZIO COSTANZO / Difende Belen Rodriguez: "Stava scherzando, sa come far parlare di sè"

Maurizio Costanzo è sceso in difesa di Belen Rodriguez e delle sue affermazioni fatte al Maurizio Costanzo Show sui precedenti matrimoni e sul rapporto con Maria De Filippi.

06 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Maurizio Costanzo e Belen Rodriguez

Le affermazioni di Belen Rodriguez difficilmente passano inosservate, diventando spesso motivo di critiche sui giornali e sui social network. Non poteva essere escluso da un inaspettato confronto Maurizio Costanzo, nel corso della recente puntata del suo show nella quale l'argentina è stata ospite insieme ai fratelli Jeremias e Cecilia. Oltre a parlare della loro recente avventura al Grande Fratello Vip 2, lanciando anche una frecciatina al Ministro dell Giustizia Andrea Orlando, la conduttrice di Tu sì que vales si è resa protagonista di un siparietto con lo stesso conduttore. Costanzo ha infatti chiesto a Jeremias quanti cognati abbia avuto grazie a Belen e la reazione di quest'ultima non si è fatta attendere: "Scusate, ma tu quante mogli hai avuto?" , poi si è alzata in piedi e ha chiesto: "E voi, alzi la mano quanti hanno avuto solo un fidanzato. Vedi è la minoranza...". Successivamente si è espressa sul rapporto tra il conduttore con Maria De Fillipi chiedendogli: "Quando hai slin**ato tua moglie per l'ultima volta?"

Maurizio Costanzo risponde alle accuse contro Belen Rodriguez

Le dichiarazioni di Belen Rodriguez nei confronti di Maurizio Costanzo e del suo rapporto con Maria De Filippi non sono piaciute a Karina Cascella che su Instagram ha duramente attaccato la modella per quanto detto: "Ci sono dei deliri di onnipotenza da parte della famiglia Rodriguez. Io non ho nulla contro questa benedetta famiglia, Santa famiglia, il problema è che loro hanno deliri di onnipotenza. Tipo Belen al Maurizio Costanzo Show, che all’uomo che ha fatto la storia della tv ha detto ‘quando hai slinguato tua moglie per l’ultima volta?’. Allora io mi domando e dico, ma come ti permetti di avere questa arroganza nei confronti di quella che hai davanti, la storia della tv". Sulla questione, che ha causato un gran polverone nei social network, ha deciso di intervenire lo stesso Costanzo che ha preso le difese di Belen in una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv. Rispondendo alle domande di una lettrice, il conduttore ha voluto limitare i danni, precisando: "Stava scherzando. Belen ha solo giocato un po' dopo la domanda che le ho fatto. È una donna di spettacolo e sa come far parlare di sé o come comportarsi in certe situazioni".

© Riproduzione Riservata.