MUSIC 2017 di Paolo Bonolis/ Ospiti e anticipazioni 6 dicembre: Manson, Cocciante, Morandi e Levante

Music 2017, anticipazioni prima serata 6 dicembre: Paolo Bonolis accoglie Gianni Morandi, Mailyn Manson, Levante, Riccardo Cocciante, Vittorio Grigolo e Luca Zingaretti.

06 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Music 2017 - Paolo Bonolis

L’attesa è finita. Oggi, mercoledì 6 dicembre, alle 21.20 su canale 5, va in onda la prima puntata della seconda stagione di Music, il programma condotto da Paolo Bonolis interamente dedicato alla musica. Lo scorso anno, Music rappresentò una grande novità per la televisione italiana che il pubblico apprezzò molto. Attraverso i successi di ieri e di oggi, Paolo Bonolis servì al pubblico una grande lezione di musica con l’ausilio dei più grandi artisti italiani e internazionali. Duetti, racconti, monologhi e retroscena inediti facevano da cornice a quella che era la grande protagonista della trasmissione ovvero la musica. Lo scenario, in questa seconda edizione di Music non cambia. Paolo Bonolis che sarà affiancato dall’amico Luca Laurenti, ha deciso di non cambiare molto la formula del suo programma mettendo al centro delle varie puntate la musica e gli artisti più amati dal pubblico, sia da quello adulto che da quello più giovane. L’attesa, dunque, per la prima puntata di Music 2017 è finalmente finita.

TUTTI GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA

Sono davvero tanti gli ospiti della prima puntata della nuova edizione di Music. Paolo Bonolis, con la collaborazione di Luca Laurenti, nel corso della serata, accoglierà grandi nomi della musica italiana e internazionale. Uno degli artisti più attesi è sicuramente Marilyn Manson a cui Bonolis cercherà di rubare qualche dichiarazione sul significato della sua musica e sull’importanza del messaggio che diffonde ai suoi fans con le sue canzoni. Per gli amanti della musica italiana, invece, arriveranno Gianni Morandi che ha da poco pubblicato il suo 40esimo album di inediti, Levante, giudice di X Factor 2017, Riccardo Cocciante e il tenore italiano, molto apprezzato anche all’estero Vittorio Grigolo. Tornando alla musica internazionale, poi, ci sarà il cantante della hit “Despacito” ovvero Luis Fonsi. Infine, Paolo Bonolis accoglierà anche uno degli attori italiani più amati dal pubblico, Luca Zingaretti, interprete de Il commissario Montalbano. La serata sarà poi animata da un gruppo di street dancers. Il programma sarà seguito anche dalla dj di Radio 105, Ylenia e Fabiola che raccoglieranno le emozioni degli artisti dietro le quinte.

MUSIC, LE PAROLE DI PAOLO BONOLIS

Paolo Bonolis, una garanzia della televisione italiana, torna così in prima serata con uno show totalmente dedicato alla musica. Alla vigilia del debutto, il conduttore ha presentato la nuova edizione di Music 2017 con cui canale 5 punta a portare a casa ascolti importanti in tre serate. Musi, infatti, andrà in onda il 6, il 13 e il 20 dicembre. “Sarà un racconto della musica che attraversa sentieri di fogge e fatture differenti” – ha dichiarato Bonolis ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni a cui ha svelato le piccole novità introdotte nel format che resta, sostanzialmente, identico a quello della prima edizione. “Sì, ci abbiamo ragionato molto con la mia squadra di lavoro, con il regista Roberto Cenci, con Lucio Presta e Gianmarco Mazzi, con i miei autori storici Marco Salvati e Sergio Rubino e con il Maestro Diego Basso, che dirige la superband e l’orchestra dal vivo di 64 musicisti. Abbiamo inserito qua e là piccole cose. Le performance sono frutto di personaggi ed esperienze particolari. Per esempio, il maestro Peppe Vessicchio intreccerà musica e scienze botaniche. Avremo in studio anche una ragazza inglese che ha l’orecchio assoluto: formidabile”, conclude il conduttore.

