Max Biaggi, frecciata a Bianca Atzei? “Non penso a situazioni superflue, ma ai miei figli”. Il pilota parla un mese dopo la rottura con la cantante Le ultime notizie

06 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Max Biaggi dopo la rottura con Bianca Atzei

Max Biaggi non ne vuole sapere delle donne, per ora. Il pilota vuole dedicarsi ai suoi figli: “In questo momento della mia vita prevale il ruolo di padre”. Queste le prime parole dopo la separazione con Bianca Atzei, avvenuta un mese fa circa. Nessun ritorno di fiamma, dunque, con Eleonora Pedron, la madre dei suoi figli. Non è la rottura con la cantante comunque ad avergli aperto gli occhi al punto tale da cambiare le sue priorità, ma un altro evento: “Quando si subiscono traumi così importanti, è ovvio ripensare a tutto il proprio trascorso e a quello che dovrà ancora venire - ha dichiarato al settimanale Vero -. L'incidente mi ha fatto capire che non voglio più perdere tempo in situazioni superflue, in qualsiasi campo”. Una frecciatina nei confronti della sua ultima ex? Di certo c'è che al centro dei pensieri di Max Biaggi ci sono solo Inés Angelica e Leon Alexander, avuti dall'ex Miss Italia.

MAX BIAGGI PARLA DOPO LA ROTTURA CON BIANCA ATZEI

È stata Bianca Atzei a parlare per prima della fine della relazione con Max Biaggi. Incredula di fronte alla decisione del pilota di mettere fine a quella relazione che entrambi avevano definito importante, la cantante raccontò di non aver ricevuto alcuna spiegazione da lui. Eppure fino a qualche mese fa Max Biaggi si diceva pazzo di Bianca Atzei. “È stata una bomba esplosa all'improvviso. La nostra storia è finita e non so nemmeno perché. Sto male, ma spero che Max ci ripensi perché io lo amo ancora”, dichiarò la cantante nell'intervista rilasciata al settimanale Chi. Giorni dopo cominciò a circolare una voce a proposito della fine della relazione: si diceva che la decisione del pilota fosse legata ad un riavvicinamento con Eleonora Pedron, ex compagna e madre dei suoi figli, ma il pettegolezzo è stato poi smentito dall'ex Miss Italia, che peraltro risulta legata a Tommy Vee, deejay ed ex del Grande Fratello.

