PALLOTTOLE CINESI/ Su Italia 1 il film con Jackie Chan (oggi, 6 dicembre 2017)

Pallottole cinesi, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 6 dicembre 2017. Nel cast: Jackie Chan, Owen Wilson e Lucy Liu, alla regia Tom Dey. La trama del film nel dettaglio.

NEL CAST JACKIE CHAN

Il film Pallottole cinesi va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 23.05. Una pellicola che vede nel suo cast l'attore comico Jackie Chan affiancato da Owen Wilson, Lucy Liu, Brandon Merrill, Roger Yuan, Eric Chen, Xander Berkeley, Walt Goggins, Jason Connery, Rafael Baez. Il film è stato diretto da Tom Dey ed è stato prodotto nel 2000 negli Stati Uniti dallo stesso attore protagonista Jackie Chan con Gary Barber e Roger Birnbaum. Il titolo originale della pellicola è Shanghai Noon. Nel cast troviamo nomi molto noti del panorama cinematografico degli ultimi decenni. Chon Wangè interpretato dall'eclettico Jackie Chan, stella delle arti marziali, ma visto anche in prodotti drammatici. Il suo nome è legato a film come Drunken Master e Drunken Master 2, dove si esibisce nella cosiddetta tecnica dell'ubriaco, ma sono innumerevoli i film di arti marziali a cui ha preso parte, uno dei più recenti è proprio The Karate Kid - La leggenda continua. Nei panni del cowboy che gli fa da spalla troviamo Owen Wilson anch'egli reso famoso grazie a titoli come Anaconda, Starsky & Hutch e Midnight in Paris. Pei Pei ha invece il volto di Lucy Liu, grazie alla quale abbiamo interpretazioni magistrali in Kill Bill e Chicago. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

PALLOTTOLE CINESI, LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato nel XIX secolo. Il protagonista, la guardia dell'imperatore Chon Wang (Jackie Chan) ha il compito di salvare una sua vecchia amica d'infanzia, la principessa Pei Pei, che è stata rapita e viene detenuta in Nevada. Per correre in soccorso della giovane, Chon Wang e suo zio, salgono su un treno che viene presto preso d'assalto da alcuni banditi. Uno di loro, Roy O'Bannon, dopo essere stato avversario di Chon Wang e aver vissuto con lui molte disavventure, decide di aiutarlo nella missione di salvataggio. Diventati amici, combattono pistoleri e guardie cinesi, superano ostacoli e imprevisti ma, grazie al loro sodalizio, al grilletto reciso di Roy e alle mosse di arti marziali di Chan, i due riusciranno a far fronte a tutti i nemici e ad avvicinarsi piano piano alla salvezza della principessa Pei Pei.

